El cordobés Tsode consolida su proyección internacional al sumar ya seis galardones para su suite instrumental, 'Totum'

El compositor y productor cordobés Jesús Valenzuela, Tsode, en una reciente imagen. - TSODE

CÓRDOBA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El compositor y productor cordobés Jesús Valenzuela, conocido artísticamente como Tsode, ha alcanzado un hito extraordinario en su trayectoria artística, pues su más reciente obra, 'Totum', una ambiciosa suite instrumental de 65 minutos de duración, ha logrado acumular ya seis galardones internacionales en unos pocos meses, consolidándose como una de las propuestas más premiadas del panorama musical actual.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Tsode ha resaltado que su racha de éxitos internacionales con 'Totum' ha tenido su punto álgido, recientemente, con la obtención en Estados Unidos del Platinum Winner en los LIT Music Awards 2026, en la categoría de Best Instrumental Album. Se trata de la máxima distinción otorgada por el jurado de la International Awards Associate (IAA), basada en la excelencia técnica y compositiva.

Este hito se suma a las dos Medallas de Plata obtenidas en los European International Music Awards, donde se reconoció, tanto la labor de Tsode, como mejor compositor multi-género, como la calidad global de 'Totum', como mejor álbum instrumental multi-género.

Con estas distinciones, 'Totum' eleva su palmarés a un total de seis premios internacionales, incluyendo los galardones previos en los Global Music Awards (Silver Medal), y los premios a mejor álbum instrumental en los World Entertainment Awards y en los Clouzine International Music Awards.

Esta rotunda acogida por parte de la crítica y los jurados extranjeros contrasta con el recorrido de la obra musical de Jesús Valenzuela por los principales certámenes nacionales, pues 'Totum' no ha logrado siquiera entrar en las nominaciones finales de los Premios de la Academia de la Música de España, ni en la fase final de los Premios MIN de la música independiente española.

"ORGULLOSO"

En cualquier caso, el músico ha dicho sentirse "muy abrumado por la respuesta internacional", pues "recibir un platino en Estados Unidos y dos platas en Europa en tan poco tiempo es un impulso enorme para un proyecto tan personal y arriesgado como esta suite", de modo que, "aunque en España el camino ha sido más discreto, estos seis premios internacionales son el mejor aval para seguir defendiendo mi música y mi forma de entender la composición".

La cuestión es que Jesús Valenzuela lleva "unos meses frenéticos" con 'Totum', y no puede "estar más orgulloso de la acogida que está teniendo" el que supone el fruto de "un proyecto independiente", sobre todo cuando se trata de "una obra de 65 minutos que se sale de los cánones comerciales".

Así, "ver que jurados de Estados Unidos y Europa coinciden en premiar esta fusión de electrónica, clásica y rock con tintes folk, entre otros géneros, es una validación increíble y una prueba de que las apuestas arriesgadas tienen de vez en cuando su espacio también en el mercado global", ha señalado Tsode.

Por eso, según ha subrayado, "aunque en el circuito de premios nacionales el camino de 'Totum' ha sido algo más discreto, el respaldo internacional nos ha dado un impulso definitivo para seguir apostando por un estilo como el del proyecto con el que llevamos ya diez años. y dar ahora un siguiente paso", razón por la que "ya hemos escrito oficialmente el álbum en los Latin Grammy próximos", en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. "¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro?. Cruzaremos los dedos, y a seguir adelante", ha resaltado.

La obra, que fusiona vanguardia electrónica, música clásica y rock con raíces folk, cuenta con la colaboración de destacados músicos, como el ganador del Latin Grammy Daniel Minimalia, junto a JM Mantecón, Yhael May, JBenlloch, Jaime Helios, José Luis Serrano Esteban, Rubén Álvarez, Pablo Seque, Luis Alberto Naranjo o el actor de doblaje Claudio Serrano.

'Totum' es una suite unitaria de 65 minutos, producida, compuesta y masterizada íntegramente por Tsode, que la concibió como una única pieza musical continua y que se convirtió con su lanzamiento, el pasado 31 de octubre, en la composición más extensa jamás publicada en 'streaming' en la historia de España.