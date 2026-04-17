Crecen en más de 22.300 personas los afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico andaluz en marzo

Archivo - Terrazas en Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados a la Seguridad Social en actividades turísticas creció en Andalucía en 22.390 personas en marzo en comparación con el mismo mes del pasado año, lo que la sitúan como la comunidad autónoma que más aumentó el número de trabajadores en términos absolutos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Industria y Turismo. En suma, el sector acumula un total de 348.806 ocupados, de los que 287.638 son asalariados y 61.168 autónomos, convirtiéndose en la comunidad con mayor crecimiento por detrás de Baleares.

En toda España, el numero de afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 115.044 personas, alcanzando una cifra total que supera ligeramente los 2,87 millones de trabajadores. Esto supone un incremento del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,5% interanual, el empleo turístico supone el 13,2% del total de afiliados, tal como ha detallado el Gobierno en una nota.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 86.017 afiliados (39.319 en los servicios de alojamiento y 46.698 en los servicios de comidas y bebidas); por el contrario, la variación en marzo fue negativa en agencias de viajes donde se registra un descenso de 10.241 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 39.268 trabajadores.

En el tercer mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 82,5%) aumentó un 4,9% respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en AA.VV. y operadores turísticos (-9,1%) y aumentó en hostelería (5,4%), y dentro de ésta, se incrementó un 9,9% en los servicios de alojamiento y un 4,1% en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 17,5% del total de trabajadores afiliados, se incrementó ligeramente, un 0,7%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 2% debido al aumento en los servicios de alojamiento (23,3%) y de comidas y bebidas (0,3%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 28,3% en el número de autónomos.