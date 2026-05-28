Cruz Roja ha atendido ya casi a 800 personas en El Arenal, durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud

Hospital de campaña de Cruz Roja Córdoba ubicado en el recinto ferial de El Arenal, con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. - CRUZ ROJA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo sanitario desplegado por Cruz Roja en el recinto ferial de El Arenal de Córdoba, con motivo de la celebración allí de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, ha atendido ya a un total de 794 personas desde el inicio del operativo, "lo que refleja una actividad asistencial sostenida y acorde con la afluencia registrada en el recinto ferial".

En cuanto a las últimas 24 horas y según ha informado Cruz Roja en una nota, el dispositivo ha registrado 130 asistencias, "en una jornada marcada por las altas temperaturas y por la evolución progresiva de la afluencia de público a lo largo del día".

Respecto a las evacuaciones, se han contabilizado en las últimas 24 horas 37 traslados en ambulancia, si bien es importante destacar que "la gran mayoría tienen como destino el hospital de campaña de Cruz Roja ubicado en el recinto ferial, donde se atienden y resuelven las incidencias sin necesidad de derivación externa".

En el conjunto de la Feria se han registrado 300 evacuaciones, de las que 262 han sido atendidas en el hospital de campaña, "lo que pone de manifiesto la alta capacidad de resolución del dispositivo sanitario en el propio recinto y la adecuada planificación de los recursos".

A pesar del calor registrado durante la jornada, "no se ha producido un incremento significativo de asistencias relacionadas con las altas temperaturas, ya que la afluencia de público fue menor durante las horas centrales del día. La presencia de visitantes comenzó a incrementarse a partir de la tarde, lo que se tradujo en un aumento progresivo de la actividad asistencial. El pico de incidencias se concentró a partir de las 23,00 horas, coincidiendo con el momento de mayor afluencia en el recinto ferial".

Las asistencias registradas durante la Feria responden a "un patrón estable y propio de eventos multitudinarios". En el conjunto del dispositivo, que acumula 794 personas atendidas, predominan claramente las heridas, que representan más de un tercio de las intervenciones (37%), seguidas por intoxicaciones y traumatismos (en torno al 14% en ambos casos), así como por alteraciones de la consciencia (casi el 12%).

Por causas, destacan las incidencias vinculadas a la propia dinámica del recinto ferial, con especial peso de las caídas o golpes (más del 33%), seguidas de otras situaciones no especificadas y de la ingesta de tóxicos, asociada principalmente al ocio.

En las últimas 24 horas, con 130 personas atendidas, se reproduce este mismo patrón, si bien con un mayor peso de las heridas (cerca del 47%) y de las intoxicaciones (en torno al 16%), manteniéndose como principal causa las caídas o golpes, que suponen aproximadamente un tercio de las asistencias.

En conjunto, "estos datos reflejan una actividad asistencial homogénea durante toda la Feria, con predominio de incidencias leves o moderadas vinculadas al ocio y al desarrollo de la actividad en el recinto, que en su mayoría son resueltas por el propio dispositivo sanitario".