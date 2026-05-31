Cruz Roja cierra el dispositivo sanitario de la Feria de Córdoba 2026 con más de 1.200 asistencias

Imagen de una ambulancia de Cruz Roja en la Feria de Córdoba. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha cerrado el dispositivo sanitario desplegado con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud con un total de 1.202 personas atendidas durante todo el operativo, una cifra que refleja una actividad asistencial sostenida y acorde con la afluencia registrada en el recinto ferial. En el conjunto del dispositivo se han contabilizado 438 evacuaciones en ambulancia, de las que 382 han sido atendidas y resueltas en el hospital de campaña instalado en el propio recinto, lo que pone de manifiesto la elevada capacidad de resolución del dispositivo sanitario y la adecuada planificación de los recursos, limitando los traslados a centros hospitalarios externos.

Durante el desarrollo de la Feria, el dispositivo sanitario ha atendido y confirmado dos infartos agudos de miocardio y un ictus, tres patologías tiempodependientes en las que la rapidez de actuación resulta determinante para la evolución de los pacientes, según ha informado Cruz Roja en una nota. En estos casos, la actuación del operativo ha sido clave, permitiendo una detección precoz de los síntomas, la intervención sanitaria inmediata en el propio recinto ferial y la activación rápida de la cadena asistencial. La existencia de recursos avanzados y del hospital de campaña ha facilitado una estabilización inicial eficaz, reduciendo los tiempos de respuesta en un entorno de gran concentración de personas.

Asimismo, la coordinación con el sistema sanitario público ha garantizado una derivación ágil y segura a centros hospitalarios, asegurando la continuidad asistencial y evidenciando la capacidad del dispositivo para dar respuesta a emergencias vitales con altos niveles de eficacia.

El volumen total de asistencias registrado en esta edición, con 1.202 personas atendidas, se sitúa ligeramente por debajo del registrado en 2025, cuando se alcanzaron 1.260 atenciones, lo que refleja una evolución estable con una leve disminución global de incidencias dentro de los parámetros habituales de este tipo de eventos.

PRINCIPALES MOTIVOS DE ATENCIÓN

El análisis global del dispositivo confirma un patrón estable en la tipología de las asistencias. Las heridas han sido el motivo más frecuente, con 449 casos, seguidas de los traumatismos, con 169, las alteraciones de la consciencia, con 155 y las intoxicaciones, con 149. En cuanto a las causas, predominan claramente las incidencias derivadas de la propia dinámica del recinto ferial, con especial peso de las caídas o golpes, que suponen más de un 35% del total, seguidas de otras situaciones no especificadas y de la ingesta de tóxicos, que representa aproximadamente un 13,5% de las asistencias. En conjunto, estos datos reflejan que la mayor parte de las intervenciones han correspondido a procesos de carácter leve o moderado, resueltos principalmente en el propio dispositivo sanitario.

Asimismo, la entidad ha destacado que la coordinación entre los distintos servicios de emergencia ha sido un elemento clave durante todo el dispositivo, permitiendo "una respuesta eficaz ante incidencias de diferente naturaleza". En la última jornada de Feria, esta coordinación volvió a ponerse de manifiesto con una actuación conjunta entre los equipos sanitarios de Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Córdoba.

En este caso, una joven de 20 años fue atendida en el hospital de campaña tras sufrir un corte en un dedo en el que portaba un anillo. La inflamación derivada de la lesión impedía su retirada de forma segura, lo que hizo necesaria la intervención de los bomberos para proceder a su extracción. Gracias a la rápida actuación y a la coordinación entre ambos equipos, el anillo pudo retirarse con éxito y la paciente recibió la atención necesaria en el propio recinto.

UN DISPOSITIVO SANITARIO DIMENSIONADO Y ESPECIALIZADO

El operativo desplegado por Cruz Roja ha constituido uno de los dispositivos preventivos más relevantes del año en la provincia, activo desde el 22 de mayo hasta la finalización de la Feria, en coordinación con el Ayuntamiento de Córdoba y el resto de servicios de emergencia.

La planificación del dispositivo ha permitido adaptar de forma continua los recursos a la evolución de la afluencia de público, alcanzando en los momentos de mayor actividad hasta 30 profesionales y personas voluntarias trabajando simultáneamente.

El operativo ha estado integrado por personal médico y de enfermería, técnicos de emergencias sanitarias, socorristas, equipos de coordinación, logística y apoyo psicosocial, garantizando una respuesta integral ante cualquier tipo de incidencia. Para la atención sanitaria se han movilizado ambulancias de soporte vital básico y avanzado, un vehículo de intervención rápida, recursos logísticos para situaciones complejas y un centro móvil de coordinación operativa.

El hospital de campaña instalado en el recinto ha contado con áreas de triaje, atención urgente y observación, además de incorporar servicios complementarios orientados a una atención integral, como apoyo psicosocial, espacios de lactancia y medidas de accesibilidad.