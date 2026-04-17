Cruz Roja desarrolla un proyecto de cooperación en Mali con financiación andaluza. - CRUZ ROJA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mali es un país prioritario en la estrategia de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, ya que tiene unos índices de pobreza del 47,1%, que asciende al 70% en el medio rural, y es uno de los países que cuentan con el Índice de Desarrollo Humano más bajo, ocupando el puesto 188 de los 193 que se miden con este indicador. Mali es, además, uno de los países de origen del que proceden más personas solicitantes de protección internacional en España, que huyen de la inestabilidad política, la violencia, la persecución y la extrema pobreza.

Según ha detallado Cruz Roja en una nota, desde hace más de 20 años, Cruz Roja desarrolla proyectos de Desarrollo en este país, en coordinación con la Cruz Roja Maliense y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En el último año, Cruz Roja Española ha desarrollado un proyecto que ha contado con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo (Aacid), dirigido a mejora los medios de vida y la resiliencia de la población vulnerable en la comuna Cinzana, sobre todo, entre las mujeres.

De hecho, uno de sus principales objetivos es que las mujeres participantes incrementen su independencia económica. El proyecto también contempla la mejora de equipamientos agrícolas, la creación de pozos y accesos al agua, la sensibilización sobre higiene y saneamiento, y el refuerzo de las competencias de producción y gestión comunitaria.

Asimismo, entre las acciones desarrolladas se incluyen acciones formativas sobre contabilidad, titularidad de las tierras, técnicas agrícolas, sobre agricultura sostenible y eficiencia en el uso del agua. En estas capacitaciones, más del 70% de los participantes fueron mujeres. Además, se ha financiado la creación de pozos, y se ha apoyado en la constitución de dos comités para la gestión y buena gobernanza del agua, formados al menos en un 30% por mujeres.

En este sentido, el voluntariado de Cruz Roja en Mali ha llevado a cabo formaciones para mantener los puntos de acceso al agua en las comunidades y los sistemas de regadío. Y se han celebrado 40 jornadas dedicadas a sensibilizar sobre la higiene del agua, para prevenir posibles enfermedades, en las que además se ofrecían sesiones de concienciación sobre temas trasversales como igualdad de género y sobre nutrición.

Por otra parte, el proyecto ha incluido otras actividades en colegios de Mali, donde se han instalado lavabos de mano, además de celebrar en ellos jornadas de sensibilización sobre saneamiento, en las que se han entregado kits de higienización y mosquiteras; además de celebrarse concursos escolares, para fomentar la limpieza y la buena gestión de la basura.

Por último, Cruz Roja ha replicado proyectos similares con éxito en otras regiones del país maliense, como Kayes, Tombouctou o Pelengana, también con financiación total o parcial de la Aacid, a lo largo de los últimos años.