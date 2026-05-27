CSIF-A exige "mayores medidas de seguridad" para el personal de Urgencias y Emergencias del SAS

Archivo - Área de urgencias de un hospital público andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha reclamado "mayores medidas de seguridad" para los médicos de Urgencias y Emergencias, profesionales que garantizan una atención inmediata, continua y especializada a la población. Con motivo del Día Mundial de esta especialidad, el sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha destacado que "se trata de un personal enormemente cualificado para afrontar situaciones críticas que requieren destreza, rapidez y coordinación", por lo que considera justo y necesario reclamar medidas reales que garanticen su seguridad, así como plantillas suficientes, mejores condiciones laborales y una planificación sanitaria adecuada".

En este sentido, ha subrayado en una nota de prensa que la demanda existente no hace sino aumentar a consecuencia de factores como el envejecimiento poblacional y las "eternas listas de espera, que, en muchos casos, obligan a la ciudadanía a recurrir a servicios de urgencias cuando no debería ser así". El presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha advertido de que "no se puede normalizar la terrible saturación que sufren los servicios de urgencias, pero, tristemente, se está convirtiendo en una realidad que afecta tanto a la calidad asistencial como a las condiciones de trabajo de sus profesionales".

Según datos de la Administración, en 2025, el personal de las áreas de Urgencias de Andalucía sufrió el 17,24 % de las agresiones en Atención Primaria y el 23,93 % de las acontecidas en hospitales. Estas cifras evidencian que la violencia en Urgencias sigue en aumento, ya que en 2024 las agresiones en esta área habían supuesto un 15'3 % de las agresiones totales en Primaria y un 22'7 % de las hospitalarias. "En un contexto en el que las agresiones al personal de la sanidad andaluza aumentan cada año, siendo uno de los principales problemas que afronta nuestro sistema, es especialmente preocupante la evolución en los puntos de urgencias", ha incidido Girela.

Por ello, el sindicato ha recordado el compromiso adquirido hace años por la Administración de establecer un régimen sancionador específico que contemple, entre otras cuestiones, sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la conducta de la persona agresora, una reivindicación histórica de CSIF, que el pasado marzo presentó un escrito al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, para solicitar la adopción de medidas urgentes ante esta lacra.

En esta misma línea, el sindicato ha referido que esta situación no puede afrontarse de manera aislada, pues el refuerzo de los servicios de urgencias exige hacerlo también en Atención Primaria, reducir las listas de espera y dotar de recursos suficientes a todos los niveles del SAS. Para ello, CSIF ha puesto sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo un redimensionamiento de las plantillas tanto en las urgencias hospitalarias como en los centros de salud, así como de establecer jornadas que mejoren la conciliación sin que suponga pérdida retributiva para los profesionales.

"La peligrosa política que, de un tiempo a esta parte, se ha instaurado en el SAS, con escasísimas sustituciones a profesionales en casos de formación, vacaciones, permisos o incapacidades temporales, está llevando al límite a los servicios de urgencias y emergencias", ha denunciado Girela, que ha insistido en la "enorme sobrecarga asistencial y el gran desgaste físico y emocional de los trabajadores por la presión a la que se ven sometidos, así como los problemas que tienen para descansar y conciliar debido a la alta rotación de turnos que sufren".

Por otro lado, CSIF ha remarcado estar ante un "momento histórico" por la reciente creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que responde a una reivindicación de décadas del sindicato. "Sin duda hablamos de un paso que va a permitir el reconocimiento académico y profesional de la especialidad, pero es imprescindible que este desarrollo normativo no se quede en un mero hecho formal, sino que se traduzca en plantillas suficientes y condiciones laborales atractivas para retener talento en el SAS", ha reivindicado Girela.

De igual manera, esta especialidad ha sido ofertada por primera vez en la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria, que aún se está llevando a cabo a nivel nacional.; no obstante, la presión asistencial, las guardias y el desgaste emocional que acarrea esta ocupación han hecho que, en su estreno, haya sido una de las especialidades menos demandadas por los futuros médicos. En todo caso, el sindicato ha remarcado la necesidad de que existan facultativos formados específicamente en todos los niveles donde existan urgencias, tanto en Atención Primaria como hospitales, a fin de mejorar la calidad asistencial ofrecida a la población.

Además, CSIF ha recordado que el Pacto por la Atención Primaria, firmado en 2023 y que venía también a reforzar la situación de las urgencias en Andalucía, sigue aún sin desarrollarse completamente, por lo que ha insistido a la Administración en la necesidad inmediata de cumplir lo pactado, así como de seguir actualizando las necesidades existentes por el aumento incesante de la demanda. En esa misma línea, la organización ha señalado que también es urgente la actualización de Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE), a fin de erradicar las situaciones discriminatorias que, por factores como la localidad de trabajo, se dan en la sanidad autonómica desde 2007.

Finalmente, Girela ha referido que, en el debate del nuevo Estatuto Marco, CSIF ha planteado avances relevantes en materia de jornada, turnos y guardias, incluida la jornada de 35 horas semanales y la desaparición progresiva de las guardias de 24 horas, con un límite general de 17 horas y la posibilidad de trabajar a turnos o guardias de diferente duración. "Se trata de medidas muy necesarias y que, cuando llegue el momento, deberán aplicarse a nivel andaluz con garantías y financiación suficiente, por lo que estaremos vigilantes para que así sea", ha concluido Girela.