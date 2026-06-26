CSIF exige al SAS un plan especial de verano para las comarcas de sierra de Jaén con alta afluencia turística

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JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha exigido a la Junta de Andalucía y al SAS que, al igual que se hace un plan especial para la costa, se haga también para las comarcas de sierra con alta afluencia turística, como ocurre con las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

En este punto, el sindicato reclama que las sustituciones por vacaciones cubran el 100%, ya que "el impacto poblacional durante los meses de verano aumenta de manera exponencial debido al turismo rural", lo que hace que los puntos de urgencias y Atención Primaria "sufran un fuerte colapso si las plantillas no se refuerzan adecuadamente".

CSIF ha confirmado el cierre estival en la provincia de Jaén de plantas de hospitalización, algunas de las cuales aprovecharán este periodo para proceder a realizar obras e intervenciones de mejora.

Según el sindicato, en el caso del Hospital Universitario de Jaén (HUJ), se cerrarán plantas que restarán un total de 117 camas operativas. Éstas están distribuidas en 54 camas en el Hospital Médico-Quirúrgico (HMQ), 36 en el Hospital Neurotraumatológico (HNT) y 24 en el Hospital Puerta de Andalucía.

A pesar de estos cierres, los quirófanos continuarán con una actividad "casi normal", registrando poca incidencia en su funcionamiento habitual, al igual que las consultas externas y las intervenciones diagnósticas, que mantendrán su programación, según ha indicado el sindicato.

"Hay que poner en cuarentena el incremento en un 14 por ciento del número de contrataciones que el SAS asegura que hará en toda Andalucía, porque no sería la primera vez que la realidad estropea el titular que la Administración anuncia a bombo y platillo", han afirmado desde el sindicato.

Además, CSIF ha lamentado que, a escasos días del inicio de la planificación de verano, numerosos centros sanitarios sigan sin disponer de información completa sobre las medidas previstas. En algunas áreas sanitarias "ni siquiera se han celebrado reuniones informativas con los profesionales", mientras que en otras "únicamente se han comunicado los calendarios vacacionales sin explicar el alcance de las coberturas previstas".

"Nos preocupa la opacidad con la que el SAS está gestionando este proceso. Los profesionales y sus representantes tienen derecho a conocer con detalle cómo se va a garantizar la asistencia sanitaria durante el verano y, a día de hoy, seguimos encontrándonos con información parcial, retrasos y una absoluta falta de participación", ha señalado el responsable de CSIF Sanidad Jaén, Jesús Clares.

CSIF ha incidido en que la Administración sigue tomando decisiones "sin información ni participación del personal" y ha alertado de que la contratación prevista "vuelve a resultar insuficiente para cubrir sustituciones durante las vacaciones".