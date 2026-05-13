CSIF-A se moviliza en Sevilla para exigir mejoras en las condiciones laborales del personal de la Agencia Tributaria

Concentración en Sevilla de la plantilla de la Agencia Tributaria de España. - CSIF-A

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía se ha movilizado este miércoles en Sevilla a las puertas de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Andalucía, Ceuta y Melilla para exigir mejoras laborales para su personal.

La concentración, que ha sido convocada de manera simultánea en las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria del resto de comunidades autónomas, se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes en Huelva en acto de servicio durante la persecución de una narcolancha; asimismo, el sindicato también ha convocado paros parciales de 11,00 a 12,00 en los centros de trabajo del organismo en toda España.

Las movilizaciones de CSIF son "consecuencia de la falta de efectivos en la Agencia Tributaria, cuya plantilla se encuentra superada y al límite, así como del bloqueo por parte de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales", ha detallado el sindicato en una nota.

El sindicato ha recordado que en 2024 se firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria en el que "se comprometía a revisar la carrera profesional de todos sus empleados, que se mantiene bloqueada desde 2019 con la correspondiente pérdida retributiva que esto supone". De igual manera, se acordó implantar un régimen de teletrabajo para el personal e incrementar la protección institucional de los trabajadores del Servicio de Vigilancia Aduanera considerándolos profesión de riesgo.

Desde entonces no se ha producido "ningún avance", por lo que ya en el mes de abril de este año el sindicato interpuso un conflicto contra la AEAT. Las concentraciones celebradas este miércoles son parte del calendario de movilizaciones que el sindicato inició el pasado 6 de mayo con una protesta frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, y que se reanudará el próximo 29 de mayo con nuevos paros parciales y concentraciones. Por último, CSIF convocará una jornada de huelga general el 8 de junio en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en España.