CTA destaca que una sentencia evidencia "las condiciones de precaridad" del servicio de ambulancias en Córdoba

Una de las acciones reivindicativas llevadas a cabo por trabajadores del servicio de ambulancias en Córdoba. - CTA

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CTA ha destacado este miércoles que una reciente resolución judicial, "derivada del conflicto colectivo interpuesto" por CTA frente a las adjudicatarias del servicio de transporte sanitario en Córdoba "evidencia, una vez más, las condiciones de precariedad y presión laboral que vienen soportando los técnicos en emergencias sanitarias (TES) desde el inicio de la adjudicación", por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), del servicio de ambulancias a la UTE TSI y SSGA.

Así, según ha informado el sindicato en una nota, "la sentencia judicial reconoce expresamente que la empresa venía ofertando horas extraordinarias por un importe de diez euros, práctica que el propio juzgado considera contraria al convenio colectivo del sector".

Igualmente, la sentencia "diferencia claramente entre las funciones del TES conductor y las del TES ayudante o camillero, estableciendo que las tareas de movilización y traslado interno de pacientes dentro de hospitales corresponden específicamente a los TES ayudantes y camilleros, y no al TES conductor".

En este sentido, en CTA consideran "especialmente grave que trabajadores hayan llegado a ser sancionados por negarse a realizar funciones que entendían ajenas a su categoría profesional, generando un clima de inseguridad laboral y conflicto permanente dentro del servicio".

Además, la sentencia "reconoce el derecho de los trabajadores de la red de transporte urgente a disfrutar los asuntos propios como jornadas completas de 24 horas, y no como venía aplicando la empresa, dando así respaldo a una reivindicación histórica defendida por CTA en defensa de la conciliación y del respeto a la jornada real de estos profesionales".

El fallo judicial también pone de manifiesto "la complejidad y dureza del trabajo que desarrollan los TES, profesionales esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario público andaluz, sometidos continuamente a sobrecarga asistencial, ampliaciones de jornada y modificaciones organizativas derivadas de la falta estructural de recursos".

Tras esta resolución judicial, CTA seguirá defendiendo "el cumplimiento íntegro del convenio colectivo, el respeto a las categorías profesionales, la limitación de los excesos de jornada, el reconocimiento de los descansos y permisos reales de la plantilla, la dignidad laboral y la seguridad de los trabajadores, y un transporte sanitario público de calidad para la ciudadanía cordobesa".

A juicio del sindicato, "no se puede sostener un servicio esencial a costa de la salud física y mental de los trabajadores, ni mediante prácticas que deterioran, tanto la atención al paciente, como las condiciones laborales de la plantilla".