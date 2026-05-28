CTA, Iberdrola y la Alianza Q-Cero analizan las oportunidades de la descarbonización de edificios para Andalucía. - CTA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y la Alianza Q-Cero para la descarbonización de la demanda térmica en España, han celebrado, en colaboración con Iberdrola, una jornada técnica sobre las oportunidades que plantea para Andalucía la descarbonización de edificios en la sede del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla.

Según ha informado CTA en una nota, el encuentro ha servido para analizar con el sector "cómo avanzar hacia edificios más eficientes y descarbonizados, combinando ambición climática con realismo técnico y económico". El evento ha sido inaugurado por el director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola y representante de la Alianza Q-Cero, Gonzalo Sáenz de miera; el presidente de CTA, Beltrán Pérez, y el secretario del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, José Carlos Claro Ponce. Además, ha participado la presidenta de dicho Colegio, Helena Ruiz.

En este sentido, el director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola y representante de la Alianza Q-Cero, Gonzalo Sáenz de Miera, ha destacado que "Andalucía no puede depender de los combustibles fósiles importados del exterior y existen soluciones y tecnologías para hacerlo posible a través de la rehabilitación de los edificios". Así, "la mejora de la eficiencia y la electrificación del calor con tecnologías como la bomba de calor representan una oportunidad para mejorar el confort, reducir el coste de la climatización y aprovechar recursos autóctonos", ha subrayado.

Asimismo, Sáenz de Miera ha apuntado que "esta transición ofrece, además, una gran oportunidad económica y en términos de empleo" y que "Andalucía cuenta con capacidades industriales y profesionales para liderar esta transformación". Asimismo, ha defendido "la necesidad de impulsar políticas que incentiven las actuaciones, reduzcan los precios energéticos para aprovechar la ventaja competitiva que proporcionan las energías renovables en España y favorezcan la colaboración entre administraciones, empresas y el ecosistema de agentes implicados para acelerar una transición energética justa, viable y escalable".

Por su parte, el presidente de CTA, ha explicado que, "desde CTA, trabajamos para conectar y acelerar proyectos innovadores que conviertan la descarbonización de la edificación en un motor real de transformación económica y social". Además, ha afirmado que "el papel de CTA es clave para articular la colaboración entre empresas, administraciones y conocimiento que exige la descarbonización de la edificación".

En este sentido, el encuentro ha contado con más de 80 asistentes, entre los que han destacado profesionales de la edificación, fabricantes e instaladores de materiales de construcción y aislamiento, instaladores de calefacción y gas, administradores de fincas, empresas de servicios energéticos, industria, entidades financieras, administraciones públicas y agentes del conocimiento interesados en comprender cómo convertir la descarbonización de la edificación en una palanca de crecimiento, confort y competitividad para Andalucía.

Al hilo, la directora general del Green Building Council España, Dolores Huerta, ha expuesto "por qué ahora es el momento para la rehabilitación de edificios". Por su parte, representantes de los proyectos de Sierra Mágina y Las Protegidas (sector residencial), el JRC de la Comisión Europea y el Hospital Muñoz Cariñanos-Hospital Universitario Virgen del Rocío (sector hospitalario) han presentado sus respectivos casos de éxito de descarbonización de edificios que "ejemplifican que esta transformación es posible y que conlleva interesantes ventajas para sus ocupantes".

En paralelo, representantes del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, AFAR (Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración), RefriClima (Clúster Andaluz de la Refrigeración y la Climatización) y Epyme (Asociación Provincial de las Empresas Instaladoras de Sevilla) han debatido sobre "la descarbonización de los edificios como oportunidad para la economía andaluza" durante un coloquio moderado por el consultor Senior de Innovación en Energía de CTA, Germán López.

Por último, el consejero de Vivienda en la Representación permanente de España ante la UE, Francisco Javier Martín, y el director general de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), Francisco Javier Díaz, han dialogado sobre nuevas políticas para el impulso de la rehabilitación y la mejora energética en la edificación.