Cuarenta efectivos de la Policía Local de Córdoba inician este lunes el programa de capacitación como 'Agente Tutor'

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CÓRDOBA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 efectivos de la Policía Local de Córdoba comenzarán este lunes, 6 de abril, las sesiones formativas para acreditarse como Agente Tutor. Se trata de una capacitación complementaria para los agentes, que en este curso de 30 horas profundizarán en materias como la mediación, la legislación y los protocolos de intervención en casos de acoso escolar, las técnicas de comunicación más eficaces en el trato con jóvenes en riesgo de exclusión, el trabajo con profesores y familiares o la prevención de la drogodependencia, entre otros conocimientos.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el Agente Tutor es un policía especializado para actuar en el entorno escolar, "capaz de facilitar la resolución de problemáticas y abordar las conductas de riesgo más habituales entre menores de edad". En los últimos años, los centros educativos cordobeses han venido incrementando la demanda de este perfil de agentes, así como la puesta en marcha de más sesiones formativas con el alumnado. Por ello, la "necesidad de reforzar este programa ha dado como resultado la implementación del curso", a fin de que más efectivos capacitados puedan empezar a prestar este servicio en las próximas semanas.

Por su parte, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha precisado que "el objetivo que hemos fijado a medio plazo establece que cada centro educativo de la ciudad cuente con un Agente Tutor de referencia al que dirigirse". De esta forma, ha manifestado que "la labor de ese policía se desarrollará en plena coordinación con el equipo directivo del centro escolar, así como con absoluto conocimiento por parte del agente de las situaciones específicas que afectan a los estudiantes".

En esta línea, la ampliación del programa Agente Tutor, ha explicado Coca, permite "integrar al agente en la comunidad educativa y convertirlo en alguien cercano y accesible para la ciudadanía desde sus edades más tempranas", ha asegurado. De esta forma, el delegado ha considerado que "ampliar el número de agentes con esta capacitación será una herramienta para detectar conductas de riesgo y anticipar situaciones que comprometan la Seguridad".

En concreto, el curso se desarrollará hasta el día 10 de abril en sesiones principalmente de mañana. En el mismo, intervendrán efectivos de las policías locales de Córdoba y de Mijas (Málaga), así como del Cuerpo Nacional de Policía. De igual forma, participarán la fiscal delegada de Seguridad Vial en Córdoba, psicólogos especializados en el trato con menores de edad o personal de la comunidad educativa. Al final de las sesiones formativas, los participantes deberán realizar un examen de conocimientos para completar el curso.