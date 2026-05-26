Cuatro menores heridos tras una colisión entre un turismo y una furgoneta en Freila (Granada)

FREILA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)
Cuatro menores han resultado heridos al colisionar un turismo y una furgoneta en la tarde de este martes en la localidad granadina de Freila.
Según ha informado en una nota el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso ha ocurrido pocos minutos después de las 18,10 horas, cuando un ciudadano llamó al teléfono 112 para pedir ayuda porque una furgoneta y un turismo habían colisionado en la Rambla de Yusa y había varias personas heridas.
Tras ello, la sala coordinadora activó a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Fuentes sanitarias han confirmado que cuatro menores han resultado heridos y evacuados al Hospital de Baza. Se ha tratado de un chico de 16 años, una chica de 17 y dos varones más también de 17 años.