Cuevas del Campo (Granada) reúne a 10.000 personas en el 25 aniversario de su Semana Santa Viviente

Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús en la localidad del altiplano granadino, Cuevas del Campo. A 3 de abril de 2026 en Cuevas del Campo, Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de Cuevas del Campo ha batido récord de asistencia en la celebración este jueves y viernes santo de su tradicional Semana Santa Viviente, que este año cumple 25 años, y en la que ha llegado a reunir a alrededor de 10.000 personas.

Así lo ha confirmado a Europa Press la alcaldesa del municipio, Carmen Rocío Martínez, que ha calificado de "éxito" la puesta en escena de esta representación en su cuarto de siglo de existencia.

"Fue completamente un éxito, acompañó el tiempo, la gente estuvo increíble y muy participativa, y las calles de Cuevas del Campo estaban a rebosar", expone la regidora que recuerda que el jueves santo se hace una primera representación a modo de ensayo general, para después el viernes santo hacer la definitiva.

Martínez explica que la Asociación de Amigos de la Semana Santa de la localidad es la que promueve desde su inicio esta representación viviente de la pasión de Jesús en la que se implica prácticamente todo el pueblo. Si bien se cifra en 600 las personas que toman parte en la escenificación cada año, la alcaldesa señala que llegan a ser incluso más los participantes en este pueblo de unos 1.800 vecinos.

Martínez también valora que para esta Semana Viviente de Cuevas del Campo se trabaja durante todo el año, y pone como ejemplo los talleres para la confección de trajes de hebreo o las representaciones teatrales de los escolares del municipio que sirven de ensayos previos.

El Ayuntamiento también se vuelca con esta representación, que tal y como señaló la alcaldesa en la presentación del evento, tiene unos escenarios que son de gran impacto visual, sobre toda el de la loma, donde se realiza la crucifixión de Jesús. Además, año tras año se han ido actualizando vestuarios, sonido y escenografía. Del mismo modo, la Diputación Provincial de Granada colabora impulsando la interpretación, la escenografía, la dirección o con el apoyo de los recursos técnicos, tal y como explicó la diputada de Cultura, Pilar Caracuel.

Un año más, la representación de la Semana Viviente de Cuevas del Campo ha convertido a todo este municipio de la comarca del Altiplano granadino en un gran escenario al aire libre y ha destacado tanto por su valor artístico, como por su realismo y la implicación vecinal.

Sobre el terreno se han podido contemplar y seguir escenas tan representativas de la Semana Santa como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos, en el que el municipio se transforma por completo, y de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Todo ello con una emoción, calidad artística y fidelidad histórica que atrae cada año a miles de visitantes.