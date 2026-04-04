Cúllar Vega (Granada) prepara su 'Procesión de los Petardos' y estrena un documental que recoge su historia

Cúllar Vega prepara su 'Procesión de los Petardos' y estrena un documental que recoge su historia. - AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA

CÚLLAR VEGA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de Cúllar Vega calienta motores para volver a vivir este domingo uno de sus momentos más especiales del año con la Procesión del Resucitado, más conocida como la 'Procesión de los petardos', declarada por la Junta de Andalucía Fiesta de interés cultural, tradicional y religioso.

La localidad metropolitana inicia este sábado los actos centrales de su Semana Santa con una novedad muy especial: el estreno de 'Resucitado, el cortometraje', una pieza audiovisual, que se ha proyectado en el Teatro de la Casa de la Cultura, y que ofrece 39 minutos de metraje que captan los momentos, testimonios, imágenes y sentimientos de la edición de 2025.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que destaca que esta iniciativa pretende servir de antesala documental a la procesión de los petardos, una cita que año tras año se consolida como uno de los grandes atractivos turísticos de la provincial Granada.

El alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, ha destacado que el municipio ya tiene "todo listo" para el gran despliegue del fin de semana. Según apunta el regidor, "este documental es una forma de devolver a los vecinos el cariño que ponen en nuestra fiesta más conocida. Recibir a tantos visitantes supone ver cómo el nombre de Cúllar Vega llega cada vez más lejos gracias al interés de muchos medios de comunicación nacionales e incluso internacionales por nuestra procesión más famosa".

La agenda oficial continuará este sábado, cuando la imagen del Niño Resucitado pase la tarde-noche en la Casa del Mayordomo. El momento cumbre llegará este próximo domingo, 5 de abril, durante las famosas "reverencias" en las que se empleará el material pirotécnico 'Tro de Bac', fabricado artesanalmente en Castellón para esta ocasión.

El Ayuntamiento cullero ha establecido un dispositivo de seguridad que contará, además de con Protección Civil, con una ambulancia con médico y enfermero para tranquilidad de todos los asistentes.

"Con el estreno de este documental y la celebración dominical, Cúllar Vega reafirma su orgullo por una tradición que mezcla fe, estruendo y un sentimiento de identidad único en la provincia", concluyen desde el Ayuntamiento.