El cumplimiento del plan de ajuste permitirá al Ayuntamiento de Granada acometer inversiones por más de 5,2 millones

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada podrá ejecutar finalmente 5.219.997,30 euros en inversiones previstas en el Presupuesto Municipal de 2026 tras cumplirse las condiciones necesarias para formalizar la operación de préstamo condicionada al cumplimiento del plan de ajuste económico-financiero del Consistorio y una vez cuente con la aprobación de la Junta de Andalucía.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local de estas inversiones que "permitirán desbloquear un importante paquete económico destinado a actuaciones de mejora urbana, renovación de infraestructuras, modernización tecnológica y conservación de equipamientos públicos" distribuidas entre las áreas de Cultura, Presidencia y Relaciones Institucionales; Participación Ciudadana y Mantenimiento; Deportes; y Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación.

"El cumplimiento de los compromisos económicos y financieros del Ayuntamiento fruto de la gestión seria y responsable que se está llevando a cabo en este mandato nos permite ahora activar inversiones estratégicas muy esperadas en barrios, espacios públicos, instalaciones deportivas, cultura, accesibilidad y modernización administrativa que van a repercutir directamente en la mejora de la calidad de vida de los granadinos", ha valorado Saavedra.

PAQUETE INVERSOR

Así, entre las principales partidas incluidas en este paquete inversor, el portavoz ha destacado los tres millones de euros destinados al área de Participación Ciudadana y Mantenimiento. En este grupo las actuaciones más cuantiosas serán las enmarcadas en el plan asfáltico municipal, que contempla un total de 1,5 millones de euros para mejorar el pavimento de unos 50.000 metros cuadrados de vías de todos los distritos. En estas calles, además, se sumarán actuaciones destinadas a la mejora de la seguridad mediante la instalación de lomos de asno que permitan que los vehículos reduzcan su velocidad.

El Plan de Embellecimiento de Plazas y Jardines verá mejorada su inversión anual para sumar nuevas actuaciones en plazas y calles por valor de 200.00 euros al plan previsto inicialmente. Junto a esto, se aumentará también la partida destinada a la mejora de jardines y otros espacios verdes por valor de 700.000 euros, con un plan específico de actuación en parques infantiles de 100.00 euros.

Asimismo, se contemplan inversiones para la mejora de edificios municipales y colegios (160.000 euros) y la modernización de instalaciones técnicas (170.000 euros) junto a actuaciones orientadas a mejorar el ahorro energético (50.000 euros).

La mejora de la accesibilidad urbana será otro aspecto importante que se llevará a cabo en este 2026, tal y como ha destacado Saavedra, gracias a una nueva inversión de 120.000 euros que permitirán mejorar el contrato anual de conservación de infraestructuras con nuevos rebajes y adecuación de vías.

El área de Cultura, Presidencia y Relaciones Institucionales contará en total con más de 1,4 millones de euros para actuaciones relacionadas con reparaciones del servicio de patrimonio cultural, adquisición de mobiliario para las bibliotecas municipales e inversiones destinadas a la Banda Municipal de Música y otros entes culturales.

Especial relevancia tendrá la inversión prevista para el Archivo Municipal, que supera 1,3 millones de euros y permitirá reforzar sus infraestructuras y equipamientos, coincidiendo también con el traslado del Palacio de los Córdova al Carmen del Negro junto a nuevas adquisiciones tecnológicas vinculadas a digitalización y conservación documental.

En el área de Deportes se movilizarán un total de 475.000 euros repartidos en distintas líneas. Por un lado, se destinarán 375.000 euros a la mejora de infraestructuras deportivas que permitirán la sustitución del césped artificial en los polideportivos San Francisco Javier, Paquillo Fernández y Félix Rodríguez de la Fuente.

Junto a esto, se destinarán 50.000 euros para la renovación de la deshumectadora de la piscina del complejo deportivo Núñez Blanca y otros 50.000 euros para la reforma de los vestuarios de los polideportivos de Parque Nueva Granada y de Casería de Montijo.

A todo ello se suman más de 336.000 euros dirigidos a Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación para la adquisición de nuevos equipos informáticos y mobiliario administrativo.

"El objetivo de este equipo de gobierno es que la recuperación económica del Ayuntamiento tenga una traducción directa en inversiones útiles y transformadoras para la ciudad", ha afirmado Saavedra, quien ha incidido en que "estas actuaciones permitirán modernizar servicios municipales, mejorar los espacio público y seguir avanzando hacia una Granada más competitiva".