Cunext prevé poner en marcha en junio su nueva planta de cobre verde en Córdoba

Planta de cobre verde de Cunext. - CUNEXT

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cunext Group ha presentado este miércoles los avances de su nueva planta de cobre verde en Córdoba, cuya puesta en marcha está prevista para el mes de junio, un proyecto industrial estratégico que sitúa a la ciudad como referente europeo en sostenibilidad, innovación y descarbonización.

Según ha indicado la compañía en una nota, la nueva instalación, ubicada junto a la carretera de Granada, la N-432, permitirá producir hasta 130.000 toneladas anuales de cátodos de cobre de máxima pureza a partir de materiales reciclados mediante un innovador proceso de electrólisis. Con ello, Cunext Group dará "un paso decisivo en la transformación de su actividad y en el impulso de una industria con una de las menores huellas de carbono del mundo".

La presentación ha contado con la participación de Aurora Gracia de los Ríos, vicepresidenta Cunext Group, y José María García Utrera, director de la Unidad de Negocio de Cobre, quienes han expuesto los principales hitos alcanzados en la construcción de la planta y el impacto que tendrá para la economía y sociedad.

La planta de cobre verde responde a una necesidad estructural de reindustrialización en Europa y refuerza la autonomía industrial en un contexto marcado por la dependencia exterior de materias primas. En este sentido, el cobre es un material esencial para la transición energética, la electrificación, las redes eléctricas, las energías renovables y el desarrollo de nuevas infraestructuras industriales.

"Esta planta supone un antes y un después para Cunext Group y para Córdoba y permite avanzar hacia una industria más sostenible y más competitiva según las necesidades estratégicas de Europa. Con este proyecto, Córdoba se incorpora al mapa de la nueva industria europea como ejemplo de innovación industrial y demuestra que puede crecer, generar empleo y, al mismo tiempo, reducir su impacto ambiental. La sostenibilidad no es un complemento, es una condición para competir y para seguir desarrollando industria en Europa", ha explicado Aurora Gracia.

El proyecto supone una inversión conjunta superior a 250 millones de euros y generará más de 150 empleos directos. En concreto, la nueva planta, cuya puesta en marcha está prevista para junio, supone una inversión superior a 150 millones de euros y generará más de 80 empleos directos, además de un importante impacto en el tejido social y económico del entorno.

Hasta la fecha se han contabilizado más de 300.000 horas/hombre trabajadas y actualmente participan alrededor de 200 personas diarias en las obras. En total, han intervenido 234 empresas entre contratas y subcontratas. El 40% de ellas son empresas locales, el 50% proceden del resto de Andalucía y el 10% de otras zonas geográficas, lo La que refleja el impacto del proyecto sobre la cadena de valor industrial del entorno.

La planta se levanta sobre una parcela total edificable de 100.000 metros cuadrados, con una superficie total construida de 23.500 metros cuadrados. La construcción ha supuesto la ejecución de 27.500 metros cúbicos de hormigón, equivalentes a 5.500 hormigoneras, y la instalación de 3.700 toneladas de ferralla, similar a 150 camiones de 25 toneladas.

Asimismo, se han ejecutado 10.000 metros lineales de tubería de plástico, 5.000 metros lineales de tubería de acero inoxidable y 130 kilómetros de cableado eléctrico, cifras que reflejan la dimensión técnica e industrial del proyecto.

La de instalación permitirá producir cobre a partir de materiales reciclados, evitando la extracción hasta 130.000 toneladas de cobre primario. Este modelo contribuirá a reducir de forma significativa el uso de recursos naturales y permitirá una disminución de la huella de carbono superior a un millón de toneladas de CO2.

La apuesta de Cunext por el cobre verde se enmarca en una estrategia más amplia de sostenibilidad, eficiencia energética y descarbonización industrial. La compañía impulsa también el autoconsumo energético mediante placas fotovoltaicas, el transporte cero emisiones y la incorporación de tecnología para optimizar la eficiencia de sus procesos.