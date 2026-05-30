La décimo primera edición de Abierto por Arte reúne a cinco muralistas en Cárcheles (Jaén)

Uno de los murales que se realizan en el marco de Abierto por Arte 2026. - ASOCIACIÓN HUERTA DE LOS FRAILES

CÁRCHELES (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

La décimo primera edición de Abierto por Arte reúne esta semana en Cárcheles (Jaén) a muralistas llegados desde diversos puntos de España y del extranjero.

En esta ocasión, diversos puntos de la población de Cárchel se convertirán en lienzo de las obras 'Niña con lobos', de Alicia Doñate (Valencia); 'Memoria vegetal', de Giovanni Anastasia (Nápoles, Italia); 'Andaluces de Jaén', de Tatinio (Almería); 'Ocaso', de Moi Martos (Don Benito, Badajoz); y 'Madre naturaleza', de Crisálida, con Lydia y Joel, (Albacete y Buenos Aires).

De esta manera, "el bullicio artístico inunda este pequeño pueblo", según ha informado la Asociación Huerta de los Frailes, organizadora de Abierto por Arte junto al Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación y la Fundación Caja Rural de Jaén.

Se trata de un proyecto que pretende atraer a artistas del mundo entero para participar en encuentros de creadores que trabajan en sus obras e intercambian, comparten, debaten y aprenden conviviendo en Cárcheles mientras colaboran en la creación de espacios de arte permanentes.

Los cinco nuevos murales se sumarán a la cuarentena que "ya constituyen el espacio expositivo de muralismo del municipio, pionero en la provincia de Jaén en esta disciplina desde 2016". Un museo pictórico al aire libre que cuenta con un plano con ubicación de las obras para los visitantes, un catálogo que se edita de cada edición y la página web www.abiertoporarte.com

Cada año, en el mes de febrero, se lleva a cabo la convocatoria en muralismo y escultura --disciplina que se desarrollará el próximo octubre-- para la presentación de proyectos, entre los que se eligen los que finalmente se harán realidad en la localidad jiennense.

En concreto, los murales se realizan en las paredes de las casas de Carchelejo y Cárchel, poblaciones que constituyen el municipio de Cárcheles; mientras que las esculturas se levantan en la Huerta de los Frailes, un paraje natural del antiguo Monasterio de Nuestra Señora de la Esperanza de Cazalla.

Este año, las cinco obras pictóricas se llevan a cabo en Cárchel, donde andamios y grúas esta semana "escalan las fachadas laterales de viejas casas rurales, hasta ahora encaladas, dando a olivares y con vistas a las montañas de Mágina, Aznaitín y Almadén y el castillo de Arenas".

Se unirán a los ya once hechos en Cárchel y a los 26 de Carchelejo, a dos kilómetros, fruto de ediciones anteriores de esta residencia artística que coordina la ilustradora y muralista Claudia Antonelli. La inauguración de los nuevos murales está prevista en la tarde de este domingo.