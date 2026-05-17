Declarado un incendio en Espiel (Córdoba) que moviliza a dos autobombas y a un helicóptero pesado

Archivo - Helicóptero pesado Eurocopter AS332 L2 Súper Puma Mk 2, usado para el transporte de bomberos forestales y tareas de extinción de incendios. - JUNTA - Archivo

ESPIEL (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado en la tarde de este domingo en el término municipal de Espiel (Córdoba).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica) y un técnico de operaciones.

Asimismo, el Plan Infoca ha añadido que, para controlar este incendio activo, se han destinado dos autobombas y un helicóptero pesado.