El Defensor apunta "con claridad" a "demoras asistenciales" y afea la "suscinta" respuesta de la Junta sobre cribados

Archivo - Una paciente se realiza una mamografía en el nuevo mamógrafo instalado en el Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha apuntado a que "la razón de fondo --en los fallos del cribado del cáncer de mama-- apunta con claridad a demoras asistenciales cuya causa no se detalla" en la "suscinta" respuesta de la Consejería de Sanidad y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la petición de información hecha desde la Defensoría al abrir de oficio una investigación tras conocerse los fallos que afectaron a 2.317 mujeres en Andalucía.

En su resolución final, con la que el Defensor da por zanjada la investigación, el órgano plantea cuatro recomendaciones. En primer lugar, implantar un sistema "uniforme de comunicación de todos los resultados del cribado, que opere de forma autónoma y automática"; en segundo lugar, señala que es "necesario dotar el programa de medidas de refuerzo que permitan canalizar los casos derivados a la valoración hospitalaria y cumplir los plazos fijados para completar el estudio radiológico y los restantes tiempos establecidos para la respuesta asistencia".

En tercer lugar, insta a "acordar una tramitación prioritaria de los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se sustancien por esta causa y que todos ellos se concluyan por el dictado de resolución expresa sobre la pretensión". Por último, "que se ponga a disposición de esta Institución el resultado de los trabajos de revisión y auditoría acometidos y que se clarifiquen las disfunciones que han incidido en el funcionamiento anormal del programa sobre las que persisten dudas", tal como figura en la resolución publicada por el Defensor y consultada por Europa Press.

En su resolución, reprocha a la Junta que en su informe "refleje los porcentajes de participación en el programa sin aportar en cambio la información solicitada", como datos de carga asistencial, dotación de recursos humanos en los servicios de Radiodiagnóstico de los hospitales públicos y "lo que es más importante, en lo que atañe al fondo del asunto, no ofrece los elementos objetivos ni las explicaciones que permitan a esta Institución disipar dudas esenciales, como las relativas a la identificación del protocolo de aplicación, la determinación de si contempla o no la comunicación autónoma de los resultados o discernir si la aplicación del programa se ajustaba o se apartaba de los protocolos y por qué razón".

Pese a lo que el Defensor describe como "parquedad de la información recibida", con el informe de la Consejería y del SAS, la Defensoría asegura que "hemos alcanzado algunas certezas del mismo modo que mantenemos dudas". Entre esas "dudas", "persiste la referida a cuál era o incluso cuál es actualmente el protocolo de aplicación". El referido informe "habla de un aplicativo de gestión, llamado PDPCM, que articula la ruta asistencial mediante un soporte informático específico, sin que el informe precise cuál es el documento o protocolo que ha servido para diseñar el aplicativo, ni si ha supuesto algún cambio respecto del proceder precedente". Entre las certezas, por contra, "contamos con la concreción de quiénes son las participantes en el programa a las que no se comunican autónomamente los resultados de su prueba que ha arrojado finalmente un marco más amplio que el considerado inicialmente por esta Institución".

En este punto, y remitiéndose al informe, éste "detalla que el aplicativo de gestión en cuestión incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes (BI-RADS 1 y 2), que son los que finalizan en este punto el itinerario, pero no para los restantes: "en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5) el sistema genera directamente la derivación hospitalaria". Es decir, "la responsabilidad de informar a estas últimas" corresponde "al circuito asistencial del ámbito hospitalario correspondiente".

"Si bien este punto no se menciona en el informe obtenido para la investigación de oficio, sí lo refiere el informe desde la Gerencia del Hospital Virgen del Rocío en abril de 2026 y en el previamente emitido por el Hospital Universitario de Puerto Real en diciembre de 2025, al hilo de investigaciones sobre casos individuales". Así, el primero, detalla la resolución del Defensor, "clarifica que compete a la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico la responsabilidad de notificar la derivación de la paciente, cualquiera que sea la clasificación de entre las citadas, subordinándose esta comunicación al condicionante de asignar la cita". Por tanto, "del informe de ambos hospitales resulta claro que en la práctica se distingue entre resultados BI-RADS 3 y los de nivel 4 y 5, sujetos a distintos plazos de prioridad y, en consecuencia, condicionada la atención de los primeros a la preferencia de los segundos".

El informe más reciente del Virgen del Rocío --abril de 2026-- "describe el procedimiento para la comunicación de resultados, si bien observamos que sólo habla de comunicación de resultados en sentido propio para aludir a la notificación por carta realizada por el PDPCM en los casos de normalidad. Cuando se trata de los restantes, el circuito hospitalario, emplea la expresión de notificar la "derivación de la paciente". "La derivación de la paciente debe ser notificada en el mismo momento de la cita y dentro de los plazos que para dicha cita se establece en cada categoría, siendo responsable la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico.

Añade el hospital sevillano que en los casos de BI-RADS 4 y 5 la cita ha de ser asignada en un plazo de siete a diez días desde la derivación; que los BI-RADS 3 tenían y siguen teniendo fijado un plazo de cita de seis meses mientras que la categoría 0 "no estaba bien definida" por lo que puntualiza que "recientemente, el plazo para la cita de esta última se ha establecido en un mes".

De todo ello, "concluimos que ciertamente en los casos de derivación hospitalaria no tiene lugar una comunicación de resultados del cribado como tal sino que lo que se da a conocer es una cita para completar el estudio inicial por parte del servicio encargado de su realización que, como es entendible, supone al propio tiempo conocer el resultado no concluyente del primero en términos de derivación hospitalaria". "La razón de fondo apunta con claridad a demoras asistenciales cuya causa no se detalla", sentencia la resolución del Defensor.

En su análisis del informe del Virgen del Rocío, donde la Junta concentró el problema de los fallos en el programa aunque el Defensor sólo 'libra' a las provincias de Córdoba, Córdoba y Jaén, el Defensor señala que el hospital "reconoce la situación de demora que existía para atender las derivaciones de las mujeres con resultados catalogados como 0 y 3 en los siguientes términos: "con anterioridad a octubre de 2025, la notificación de derivación se realizaba por parte de Radiodiagnóstico una vez la paciente tuviera la cita pero dada la demora que existía en esas fechas, muchas pacientes no eran conocedoras de esta notificación".

"Si la comunicación de esta derivación y la del resultado del cribado se hubiera cursado de forma automática, al menos se habría evitado la incertidumbre sobre la situación", punto éste en el que el Defensor señala que "nos resulta difícil entender por qué se justificó la omisión de la comunicación apelando a la idea de evitar la angustia". "Las dilaciones en la asignación de citas por no poder ser atendidas han operado como lastre en la comunicación de las derivaciones hospitalarias" ya que "el contexto de profesionales que trabajan a destajo en continuidades asistenciales autorizadas en los periódicos planes de choque que ya nos hemos acostumbrado a ver activados como forma de dar respuesta provisoria puntual a problemas estructurales". El Defensor, de hecho, apunta a que en diciembre de 2025, un total de 700 mamografías de pacientes no pertenecientes al programa "tuvieron que ser derivadas al concierto externo".