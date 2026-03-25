El Defensor sobre su renovación: "Quiero jubilarme este año. Necesito recomponer mi final de vida"

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ofrece una rueda de prensa para presentar el Informe Anual de la Institución correspondiente a 2025. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha clamado este miércoles para que los partidos políticos cuyos votos logren sumar los tres quintos de la Cámara --necesarios para la elección de Defensor-- que "se sienten" y negocien la renovación de este cargo. "Me quiero jubilar este año. He cumplido. Necesito la soledad deseada y recomponer mi final de vida".

Con estas palabras se ha referido Maeztu al hecho de que lleve en el cargo un año y medio en funciones. "Creo que ha llegado el momento de jubilarme", ha señalado el Defensor andaluz, que ha recordado que tiene ya 54 años cotizados. "No es buena" esta situación, ha remarcado en la presentación del informe anual de la Defensoría correspondiente a 2025.

"Que se sienten los que sumen", ha instado Jesús Maeztu, que ha dado como plazo después de las vacaciones de verano de manera que pueda dar un paso atrás en los meses de septiembre y octubre. El Defensor ha llamado la atención sobre el hecho de que estado "más tiempo" en este cargo de lo que habría estado en una empresa privada como consecuencia de las "causas que defiendo".