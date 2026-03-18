Descubiertas 18 viviendas turísticas que operaban ilegalmente en Granada

Un agente de la Policía Nacional inspecciona un portal. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Hospederías de la Comisaría Provincial de Granada han descubierto un total de 18 viviendas de uso turístico agrupadas en dos bloques situados en el centro de la ciudad que operaban al margen de la ley.

Concretamente, las viviendas no estaban dadas de alta en la Junta de Andalucía como Viviendas de Uso Turístico ni en la plataforma del Ministerio del Interior 'SES Hospedajes'.

En relación con este asunto ha sido propuesto para 18 sanciones administrativas un hombre de 40 años que actuaba como recepcionista y administrador de las viviendas.

El Grupo de Hospederías de la Comisaría Provincial de Granada inició la investigación tras tener conocimiento de la posible existencia de viviendas de uso turístico, ubicadas en el distrito Centro de la capital, que no estarían cumpliendo con la legalidad vigente.

El presunto responsable no habría registrado estos inmuebles en la Junta de Andalucía como viviendas de uso turístico, ni tampoco estaba dado de alta en la plataforma del Ministerio del Interior SES Hospedajes, por lo que no existían registros de los huéspedes alojados en estas viviendas.

Este último hecho impediría conocer quiénes utilizaban estos servicios de hospedaje y su cotejo con las correspondientes bases de datos policiales.

En relación con esta actividad se han incoado al presunto administrador de las mismas, un varón de 40 años, un total de 18 propuestas de sanción administrativa, una por cada vivienda en situación irregular.

Por su parte, el Grupo de Hospederías de la Comisaría Provincial de Granada sigue trabajando para descubrir nuevas viviendas de uso turístico que no cumplan con la normativa que las regula actualmente.