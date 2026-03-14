Destinados 114.660 euros por productividad en fines de semana y festivos de Policía Local de Granada en febrero

Archivo - Imagen de archivo de las dependencias principales de la Policía Local de Granada, en la Huerta del Rasillo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha destinado 114.660 euros al capítulo de productividad por el pago de actuaciones en fin de semana y festivos a funcionarios adscritos al cuerpo de la Policía Local durante el mes de febrero.

Así consta en el edicto de fecha de 9 de marzo firmado por el concejal de Recursos Humanos de Granada, Vito Epíscopo, consultado por Europa Press. Según recoge el anexo que detallan los agentes beneficiarios, el pago por productividad está fijado en 140 euros la jornada.

El edicto recoge, en cuanto a la normativa que rige este concepto, que "el complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo".

Igualmente, "la apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo".

"Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la corporación como de los representantes sindicales", precisa.

(EUROPA PRESS)