Detenida en la Alpujarra de Granada una mujer holandesa por la presunta sustracción internacional de su hija menor

Registro de la vivienda de la niña sustraída con el padrastro y hermanastro. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en una zona aislada de la Alpujarra granadina a una mujer de 43 años de nacionalidad holandesa por un presunto delito de sustracción internacional de menores después de que en 2021 se trasladase con su hija, por entonces de ocho años, desde los Países Bajos a España sin el consentimiento del padre.

La investigación por parte de los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (U.F.A.M) consiguió localizar geográficamente a la responsable, madre de la menor, la cual convivía con la niña sustraída, su nueva pareja, y otro hijo fruto de esta relación.

La niña, actualmente con 14 años, fue ingresada provisionalmente en un centro de protección de menores y posteriormente ha retornado vía aérea desde Málaga a Países Bajos dando así cumplimiento a la sentencia de su país de origen.

Los hechos se remontan al año 2021 cuando una mujer que actualmente tiene 43 años decidió abandonar su país natal y de residencia, Holanda, junto con su hija menor que en ese momento tenía ocho años.

Todo ello lo hizo sin tener en cuenta el consentimiento del padre y sustrayéndola de su progenitor legal, dando origen a un procedimiento legal en su país del que acabó generándose una alerta de detención y extradición internacional por parte de las autoridades holandesas.

Ese procedimiento siguió su cauce administrativo con emisión de la Oficina Sirene y, dado que todos los indicios indicaban que España había sido el país de destino de esta madre con su hija, fue la sección de fugitivos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial quien se hizo cargo del caso.

Desde esta Unidad se realizaron pesquisas que constataron que la reclamada podría estar residiendo en la provincia de Granada, habiendo formado un nuevo núcleo familiar con otro hijo fruto de su nueva relación.

Por ese motivo se solicitó la colaboración de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (U.F.A.M) de la capital nazarí.

La investigación no era sencilla, dado que con intención de no ser requerida judicialmente esta mujer estaría tomando medidas de aseguramiento para no ser localizada, como estar empadronada en otra provincia e incluso tener a la niña sin escolarizar pese a tener en la actualidad 14 años.

La UFAM de Granada basó su investigación en medios técnicos y diversas vigilancias, determinando que la familia con la menor sustraída estaría residiendo en una zona aislada de la Alpujarra granadina, por lo que agentes de la Guardia Civil, conocedores de esa zona geográfica, han colaborado con los responsables de la investigación.

Los policías establecieron un dispositivo de entrada exitoso donde localizaron en la vivienda objetivo a la madre investigada, la menor sustraída, y su otro hijo de dos años de edad; instantes después apareció su nueva pareja y padre de su segundo hijo, quien se hizo cargo del menor después de que la madre fuera detenida y la niña de 14 años fuera trasladada de forma provisional a un centro de protección de la ciudad de Granada.

Después de que la presunta autora haya sido puesta a disposición judicial del Tribunal Central de Primera Instancia, Sección de Instrucción de la Audiencia Nacional, ha sido puesta en libertad acordando previamente el retorno de la menor a los Países Bajos con objeto de dar cumplimiento a la sentencia de este país.

Finalmente, días después y en colaboración con agente sociales holandeses, funcionarios de la U.F.A.M han llevado a cabo el traslado de la menor el aeropuerto de Málaga para el retorno en avión a su país de origen.