Detenida en Granada por intentar agredir a un policía tras amenazar a su pareja con dos cuchillos

Uno de los cuchillos que usó la detenida y el escudo protector del agente de la Policía Local que evitó la agresión al agente de la autoridad. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en Granada tras intentar agredir con un cuchillo a un agente de la Policía Local integrante de un grupo policial que acudió a un domicilio tras la llamada de otra mujer que aseguraba que su pareja le había robado todo el dinero y le había amenazado con dos armas blancas.

Según el relato de los hechos difundidos por la Policía Local de la ciudad de Granada en sus redes sociales, los hechos tuvieron lugar en torno a las 22,00 horas cuando recibieron una llamada en la que una mujer denunciaba que su pareja le había quitado todo el dinero y la había amenazados con dos cuchillos.

El cuerpo municipal de seguridad señala que la mujer había amenazado a su pareja y estaba encerrada en el dormitorio de la vivienda. Cuando los agentes intentaron establecer contacto con ella para resolver la situación, ella cogió uno de los cuchillos que tenía sobre una mesa con intención de apuñalar al primer policía que accedió a la estancia.

Gracias a que el agente portaba un escudo de contención, el arma blanca impactó directamente contra la protección, evitando así que alcanzara su objetivo. Después, la rápida actuación coordinada de los agentes permitió inmovilizar y detener a la agresora sin que nadie resultara herido.

La mujer ha sido puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de atentado contra un agente de la autoridad.