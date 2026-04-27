Detenida una maestra acusada de maltrato a 18 niños de infantil de un colegio de Córdoba

Archivo - Imagen de recurso de un aula infantil. - GVA EDUCACIÓ - Archivo

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una maestra acusada de maltratar supuestamente a 18 niños de Educación Infantil, de entre tres y cuatro años, de un colegio público de la capital cordobesa. La docente se encuentra en libertad con cargos.

Según han confirmado fuentes de la investigación y ha adelantado el diario ABC, la mujer fue arrestada el día 12 de marzo, después de que denunciaron las familias de los 18 niños.

En este sentido, el Cuerpo Nacional de Policía ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción número 1, que se ha hecho cargo del caso.