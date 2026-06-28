Detenido por agresión con arma blanca en Cogollos Vega (Granada) oculto en la casa de su ex con orden de alejamiento

Imagen de recurso de un agente junto al coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

GRANADA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un individuo, de 41 años, como presunto autor de dos delitos de lesiones con arma blanca y otro de quebrantamiento de orden de alejamiento, tras una pelea ocurrida en la localidad de Cogollos de la Vega (Granada).

Los hechos ocurrieron la noche del día 20 de junio, cuando agentes de seguridad ciudadana de la Compañía de Armilla recibieron aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) de una alteración del orden en dicho municipio, informa en un comunicado.

A su llegada, observaron a dos personas heridas por arma blanca, una mujer que fue trasladada al Hospital de Traumatología de Granada y un varón que presentaba lesiones de menor gravedad, ambos pareja. Con la información que aportaron las víctimas y los testigos del altercado, los guardias civiles identificaron al posible autor de los hechos y establecieron un operativo de búsqueda en el municipio.

Finalmente, el individuo fue localizado oculto bajo una cama en el interior de la casa de su expareja, pese a tener en vigor una orden de alejamiento respecto de ella. Así pues, los agentes procedieron a su detención y puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Granada, quedando en libertad con cargos.