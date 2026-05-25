Detenido en la autovía A-92 con 100 kilos de cogollos de marihuana cuando conducía un camión con matrícula extranjera

Detenido en la autovía A-92 con 100 kilos de cogollos de marihuana en un camión con matrícula extranjera - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes uniformados de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional han detenido en la carretera A-92 al conductor de un camión, de 46 años de edad y nacionalidad croata, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras haber sido sorprendido transportando, junto a una carga legal de productos químicos, un total de 15 cajas y en su interior una serie de bolsas de plástico que contenían 100 kilos de cogollos de marihuana.

Así lo ha informado este lunes la Policía Nacional de Granada en un comunicado, en el que detalla que los hechos tuvieron lugar cerca de las seis de la tarde en la autovía A-92. Fue en ese lugar y momento cuando agentes de seguridad ciudadana de Policía Nacional que circulaban en sentido Almería localizaron un camión de gran tonelaje con su semirremolque, con matrícula croata, la cual presentaba ciertas anomalías. Además, el vehículo de gran tonelaje circulaba de manera zigzagueante.

Después de interceptar el vehículo, al que obligaron a estacionar en un lugar seguro, los agentes identificaron al conductor, un ciudadano croata de 46 años de edad. Además, comprobaron la documentación de la carga, donde se declaraba que llevaba productos químicos recogidos en una localidad de Valencia, con destino final Croacia. El hecho de encontrarse el camión circulando fuera de una ruta lógica, ya que se dirigía a Almería, aumentó la sospecha de los agentes.

Los policías continuaron con la inspección de la carga de dicho camión, constatando que llevaba productos químicos dispuestos en garrafas y estas, a su vez, colocadas en varios palets. La inspección minuciosa del vehículo reveló la existencia de hasta 15 cajas de cartón colocadas al fondo del remolque junto a los palets. Una vez abiertas dichas cajas, los policías encontraron numerosas bolsas de plástico envasadas al vacío que contenían 100 kilos de marihuana.

El camión fue trasladado hasta dependencias policiales y el conductor ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial según la información aportada por la Policía Nacional.