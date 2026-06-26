Detenido en Córdoba un fugitivo miembro de la organización criminal 'Barrio 18' por delitos de homicidio

Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL
CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un miembro activo de la pandilla 'Barrio 18' de la denominada 'Taynis Locos Sureños' (TLS) que estaba buscado por las autoridades de El Salvador por los presuntos delitos de homicidio y organización criminal. Al mismo le constaba una detención e ingreso en prisión emitida por la Audiencia Nacional con el fin de materializar la extradición a su país de origen.
Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación se inició a comienzos del mes de junio, cuando se recibieron informaciones sobre la presencia en España del reclamado, el cual, al parecer, se había ocultado en Córdoba.
Tras las primeras pesquisas policiales se constató la posible presencia del mismo, tomando toda clase de precauciones, llevando una vida austera y no saliendo apenas a la calle o haciéndolo a horas intempestivas, sin trabajar, sin vida social; todo ello con el fin de evitar se detectado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Una vez se pudo determinar la identidad de la persona que estaba siendo reclamada por El Salvador, ha sido detenido en una de las pocas salidas que hacía a la vía pública. Ante ello, ha ingresado en prisión para materializar la extradición a su país.
El detenido se encuentra reclamado por las autoridades salvadoreñas desde el año 2019 por su pertenencia como miembro activo de 'Barrio 18', organización considerada como terrorista en El Salvador. Desde el año 2011, se dedicaba a la planificación de todo tipo de hechos delictivos entre los que se hallan: homicidios, robos, extorsiones, agresiones sexuales, tráfico de droga, etc., solicitándole por ello una pena de prisión de más de 30 años.
En lo que respecta al homicidio que se le imputa, está relacionado con una agresión contra una mara rival, Mara Salvatrucha o MS13, por el control del territorio, provocando terror y temor entre la ciudadanía salvadoreña.