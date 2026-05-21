Detenido en Granada por amenazar a un policía nacional fuera de servicio e intentar apuñalarlo en dos ocasiones

Cuchillo intervenido al hombre de 59 años que amenazó e intentó apuñalar a un agente de la Policía Nacional en el distrito Norte de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido en el distrito Norte de la capital a un hombre de 59 años que amenazó a un policía fuera de servicio e intentó clavarle un cuchillo en la zona del abdomen hasta en dos ocasiones.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en un comunicado en que detalla que los hechos se produjeron a media tarde en una de las calles del distrito Norte. Un policía nacional fuera de servicio conducía su vehículo personal cuando paró antes de un paso de cebra en el que estaba esperando para cruzar un varón. Sin motivo alguno, esta persona comenzó a insultarle mientras realizaba fotografías con su teléfono del vehículo, del conductor y de su hijo, menor de edad.

El agente se bajó del vehículo y después de mostrar su placa emblema para identificarse, recriminó a esta persona su actitud. En lugar de deponer su actitud violenta, el varón que comenzó la discusión siguió subiendo el tono, profiriendo amenazas graves contra el policía.

En un momento de la discusión, el varón introdujo su mano en el bolsillo y sacó un cuchillo con el que prosiguió sus amenazas. Hasta en dos ocasiones se acercó al policía fuera de servicio con claras intenciones de clavarle el cuchillo, teniendo este que retroceder velozmente en dos ocasiones para no ser alcanzado y herido.

Mientras ocurrían los hechos, el agente solicitó a dos viandantes que estaban en el lugar que llamasen al 091, ya que él tenía su teléfono dentro del vehículo.

A la llegada de la patrulla policial, los agentes realizaron un registro superficial del ahora detenido, localizando en el bolsillo de su sudadera un cuchillo de grandes dimensiones.

Las manifestaciones del agente que sufrió las amenazas e intento de acuchillamiento fueron refrendadas por los dos testigos de los hechos que prestaron su declaración en dependencias policiales.

El detenido, de 59 años de edad y sin antecedentes policiales previos en su haber, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.