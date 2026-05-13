Detenido en Granada un conductor que provocó que un perro mordiera a un guardia civil en una intervención de tráfico

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico en un control. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un conductor que provocó el ataque de un perro para que mordiera a un agente durante la intervención en un siniestro de tráfico. El conductor quintuplicaba la tasa de alcohol permitida y fue detenido por atentado y un delito contra la seguridad vial.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en una nota informativa en la que señala que los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de abril cuando una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil de Loja se encontraba en la vía de servicio de la autovía A-92, a la altura del término municipal de Salar, instruyendo diligencias por un siniestro vial por una salida de vía.

Durante la actuación, los agentes observaron que el conductor presentaba signos evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que lo sometieron a las pruebas que arrojaron un resultado de 1,18 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone casi cinco veces la tasa legal.

Según la Guardia Civil, en el transcurso de la intervención, el individuo mantuvo "una actitud extremadamente alterada" y desobedeció de forma reiterada las indicaciones de los agentes. En un momento dado, abrió la puerta de su vehículo y liberó un perro de grandes dimensiones, que atacó a uno de los guardias civiles al que le causó una herida por mordedura en el brazo derecho.

A pesar de la situación de tensión generada, los agentes lograron controlar al animal y reducir al individuo a quien detuvieron y pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Loja junto con las diligencias instruidas.