Detenido en Granada un reincidente por un robo con fuerza en una casa con la dueña dentro tras dejarse un reloj

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Centro de la ciudad de Granada a un hombre de 39 años como presunto responsable del robo con fuerza en un inmueble una semana antes a la que accedió de madrugada, y cuando la dueña de la casa estaba dentro, a través de un balcón por el que huyó, dejando en el lugar un reloj que sirvió de base a la investigación y fue clave para su identificación.

Según el relato policial difundido en un comunicado, el ahora detenido, con una requisitoria policial en vigor, fue identificado días más tarde del intento de robo por una patrulla de seguridad ciudadana que lo detuvo. En ese momento portaba unos guantes de color negro y un destornillador de punta plana. El detenido, con una treintena de antecedentes policiales previos, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos se produjeron de madrugada, cuando la víctima dormía en su domicilio. Esta mujer, de 68 años de edad, se despertó sobresaltada al escuchar ruido y encontró una luz encendida en el salón de la vivienda. Al ver a una persona desconocida dentro del mismo, soltó un grito que ocasionó que el asaltante huyera a la carrera del lugar, saltando por el balcón.

A la llegada de la patrulla policial, los agentes encontraron el ventanal de dicho balcón desencajado, siendo posiblemente el lugar por el que habría entrado y salido el ladrón. Entre los objetos que habría sustraído antes de su huida, y según manifestación de la víctima, se encontraba una tarjeta de crédito, un teléfono móvil, una tablet, varios documentos personales y 50 euros en efectivo.

En una inspección más exhaustiva del lugar, la Policía Nacional localizó en la jardinera del balcón un reloj que no pertenecía a la víctima que fue de gran utilidad para la posterior investigación. Gracia al uso de medios técnicos se pudo determinar y poner identidad a la persona presunta responsable del robo, estableciendo una búsqueda policial para su localización.

Una semana más tarde, una patrulla de seguridad ciudadana en servicio fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para acudir a un edificio donde presuntamente había un individuo que no pertenecía a la comunidad en la terraza del mismo.

Al realizar un control sobre sus pertenencias, los agentes localizaron unos guantes negros y un destornillador de punta plana, objetos susceptibles de ser utilizados para la comisión de robos. Al transmitir los datos de esta persona a través de la emisora, fueron informados de que tenía una búsqueda policial activa como consecuencia de un robo con fuerza cometido días antes, por lo que le detuvieron y trasladaron a dependencias policiales.

Esta persona, varón de 39 años con una treintena de antecedentes policiales previos por hechos de la misma naturaleza, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.