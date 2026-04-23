Detenido en Íllora (Granada) un fugitivo "sumamente violento" con órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Le constan antecedentes por delitos de lesiones, uno de ellos por fracturar un brazo a un agente en 2020 y herir a otros policías. - POLICÍA LOCAL DE ÍLLORA

ÍLLORA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Íllora (Granada), en el marco de un dispositivo especial, han logrado localizar e identificar este jueves por la tarde a un fugitivo que se hallaba desde hace poco más de cuatro años en busca y captura y con varias requisitorias judiciales de detención e ingreso en prisión.

El cuerpo municipal señala que este varón "sumamente violento", ha estado durante estos años eludiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y posee antecedentes penales y policiales por diversos hechos, entre los que se encuentran varios delitos de lesiones, uno de ellos por fracturar el brazo a un agente en una población granadina en el año 2020 con un bate de béisbol y herir a otros agentes.

La Policía Local de Íllora explica que el sujeto tomaba medidas de seguridad, cambiando de domicilio cada semana, y que había estado huyendo no sólo fuera de la provincia Granada, sino incluso en el extranjero.

Ha sido durante las últimas horas de este jueves cuando este hombre ha regresado a Íllora para realizar unos trámites personales. Y cuando los agentes han tenido conocimiento de su presencia en el pueblo han establecido un dispositivo de localización, que ha llevado a su detención.

"El sujeto pese a su peligrosidad y resistencia inicial a la identificación ha sido detenido logrando así poner fin a su huida", ha señalado el cuerpo municipal de seguridad.