Detenido 'in fraganti' cuando intentaba sustraer una moto y amenazar a un policía con un arma blanca en Córdoba

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y atentado a agentes de la autoridad tras ser sorprendido cuando intentaba sustraer una motocicleta estacionada en vía pública, amenazar con un arma blanca a un agente e intentar huir.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos tuvieron lugar en la barriada de las Margaritas de la capital cordobesa durante un dispositivo establecido para la prevención de robos en interior de vehículos. Los agentes que prestaban servicio de paisano observaron a un individuo en actitud sospechosa manipulando una motocicleta estacionada en la vía pública.

Al aproximarse para identificarlo, el varón alegó que el vehículo era de su propiedad, mostrando una actitud agresiva con los agentes, llegando incluso a mostrar, de forma repentina, un arma blanca con la que amenazó a uno de los agentes.

Tras estos hechos, el individuo emprendió la huida a pie, por lo que se inició una persecución a pie que culminó a los pocos metros con la interceptación y detención del sospechoso.

Posteriormente, los agentes comprobaron que la motocicleta presentaba diversos daños, entre ellos el bombín de arranque manipulado y el tapón del depósito de gasolina fracturado. El propietario del vehículo se personó en el lugar poco después para hacerse cargo del mismo y tramitar la correspondiente denuncia.

En el momento del arresto, al detenido se le intervinieron tanto el arma blanca como diversas herramientas que presuntamente utilizaba para fracturar los sistemas de seguridad de los vehículos. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Desde la Comisaría Provincial de Córdoba se recuerda a la ciudadanía la importancia de colaborar con la Policía Nacional para la prevención de delitos como el robo de vehículos. La rápida comunicación a través del teléfono 091 ante cualquier presencia sospechosa o comportamiento inusual en zonas de estacionamiento es "vital para lograr una respuesta policial efectiva".

Asimismo, se recomienda a los propietarios de motocicletas el uso de sistemas de seguridad complementarios y, en la medida de lo posible, estacionar en zonas bien iluminadas y transitadas para disuadir este tipo de conductas delictivas.