Detenido por lesionar a cuatro personas, uno menor de edad, y causar diversos daños en Alomartes, en Íllora (Granada)

Detención de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de lesiones, ambos a un menor de edad, así como un delito de amenazas, tres delitos de lesiones a otras tres personas, y tres delitos de daños. Los hechos ocurrieron en un comercio de la localidad de Alomartes, en el municipio granadino de Íllora.

Según el relato de la Benemérita recogido en una nota inforamtiva, todo ocurrió en la tarde del pasado 7 de abril en la referida localidad y comenzó en el interior de un comercio, donde el presunto autor, tras acceder al mismo, causó lesiones a uno de los clientes, menor de edad, y le sustrajo sus pertenecías, además de amenazarlo junto al familiar que lo acompañaba.

Después fracturó el escaparate y el cristal de la puerta de entrada, y provocó lesiones a dos clientes que fueron alcanzados por los fragmentos. Además, agredió al dueño del establecimiento y salió a la calle, donde golpeó con un bastón todos los cristales de un vehículo de su propiedad estacionado en la puerta. Por último, rompió un macetero decorativo junto a una imagen religiosa situada cercana al comercio.

Tras recibir el aviso a través de la Central Operativa de Servicios (COS), una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada (Usecic) se desplazó al lugar, donde los agentes comprobaron los daños producidos en el establecimiento y en el vehículo, así como las lesiones sufridas por las víctimas, que denunciaron los hechos.

Asimismo, los guardias civiles realizaron las gestiones necesarias para recabar datos que permitieran el esclarecimiento de lo sucedido y la localización del presunto autor.

Finalmente, el ahora detenido fue localizado por los agentes en su domicilio y puesto a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Loja.