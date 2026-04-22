Detenido el presunto responsable de tres robos con violencia e intimidación a taxistas de Granada

Dos taxis estacionados en una calle de Granada. Archivo. - EUROPA PRESS

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 43 años y con más de una veintena de antecedentes policiales previos como presunto responsable de tres robos con violencia e intimidación a taxistas.

La investigación policial a través de medios técnicos y humanos ha permitido desvelar su identidad. Sus acciones delictivas fueron realizadas los días 27 de marzo y 6 y 8 de abril, con un modus operandi similar.

Contrataba verbalmente los servicios de un taxista en el centro de Granada con destino final en la zona norte, cercano a alguno de los puntos de venta de droga más conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una vez llegaba al final de la carrera, se abalanzaba sobre los conductores, agrediéndoles y robándoles el dinero de la recaudación así como las llaves del taxi, para a continuación huir del lugar del robo.

A uno de los afectados con los que se empleó con especial violencia llegó a realizarle varios cortes en la cara con un cuchillo.

La Policía Nacional ha empleado gran número de recursos técnicos y humanos para la localización de este varón, el cual estaba causando gran alarma social en el gremio del taxi. Gracias a la investigación y al amplio dispositivo desplegado, ha podido ser detenido en el Distrito Norte cerca de su vivienda habitual.

Las tres víctimas le han reconocido sin ningún género de dudas y el detenido ha pasado ya a disposición judicial.