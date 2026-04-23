'Detrás De Aquellos Pájaros', De Jorge Fernández Gonzalo, Logra El II Premio Internacional De Poesía María Rosal. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPIÑA SUR

FERNÁN NÚÑEZ (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Fernán Núñez ha acogido la presentación oficial de la obra distinguida en la segunda edición del Premio Internacional de Poesía María Rosal, un certamen que continúa ganando relevancia dentro del ámbito literario en lengua española. El poemario 'Detrás de aquellos pájaros', del madrileño Jorge Fernández Gonzalo, ha resultado seleccionado entre más de 600 manuscritos procedentes de distintos países, reflejo del alcance internacional de la convocatoria.

Según ha informado la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, el acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde, Alfonso Alcaide, acompañado por la concejal de Cultura, Ana Cristina Jiménez, y la escritora que da nombre al certamen, María Rosal.

Durante su intervención, el regidor ha puesto de relieve que "esta iniciativa afianza la apuesta del municipio por la cultura como uno de sus ejes de desarrollo, ya que este premio sigue creciendo en participación y prestigio, situando a Fernán Núñez como un punto de referencia para la poesía contemporánea".

La encargada de presentar la obra ha sido la poeta y catedrática María Rosal, quien ha subrayado la calidad del poemario galardonado y explicado que "el jurado ha valorado su coherencia interna, su riqueza expresiva y la capacidad de construir una voz propia". Rosal ha incidido en que "el elevado número y nivel de las obras recibidas han confirmado la consolidación del certamen a nivel internacional".

Fernández Gonzalo, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Filosofía, cuenta con una trayectoria consolidada como poeta y ensayista. A lo largo de su carrera ha publicado una docena de libros y recibido distintos reconocimientos, configurando una obra caracterizada por la reflexión y la profundidad conceptual.

El Premio Internacional de Poesía María Rosal ha reunido en sus dos ediciones a autores de más de 25 nacionalidades, con especial presencia de Hispanoamérica y Europa. En su primera convocatoria, el galardón ha recaído en Bernard Engel por 'La estúpida belleza de las deflagraciones', iniciando una línea marcada por la calidad y diversidad de las propuestas seleccionadas.

Las obras ganadoras son publicadas por la editorial Valparaíso en España, Colombia y México, algo que favorece su difusión en el ámbito internacional. El jurado del premio ha estado integrado por reconocidas figuras de la poesía y la crítica literaria, como Luis Alberto de Cuenca, Remedios Sánchez, Raquel Lanseros, Antonio Praena, Federico Díaz-Granados y la propia María Rosal.

El plazo de presentación de originales para la tercera edición del premio permanece abierto hasta el 20 de junio de 2026, consolidando así una convocatoria que continúa ampliando su alcance y prestigio en el panorama poético actual.