Diez detenidos con 650 plantas de marihuana tras tres registros en un solo día en Granada capital

La Policía Nacional detiene a diez personas el mismo día en Granada capital como resultado del “Plan Norte”, llevando a cabo tres registros y con la aprehensión de 650 plantas de marihuana - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional continúa desarrollando un dispositivo en el distrito Norte de Granada capital, el cual ha permitido nuevamente desmantelar varios pisos dedicados al cultivo ilegal de marihuana. Las últimas intervenciones se han saldado con la realización de tres registros domiciliarios donde se han detenido a diez personas por delito de tráfico de drogas. Además, se ha identificado a cinco personas por presunto delito de defraudación del fluido eléctrico. Se ha producido la incautación de 650 plantas de cannabis entre las tres viviendas.

Según detalla la Comisaría Provincial en un comunicado, en paralelo se han inspeccionado 72 viviendas en relación con el suministro eléctrico resultando que todas ellas contaban con acometidas ilegales. Los diez detenidos han sido ya puestos a disposición de la autoridad judicial

El dispositivo 'Plan Norte' se realiza por parte de la Policía Nacional con un amplio despliegue de efectivos y con varios empleados de la compañía eléctrica Endesa. El objetivo se centra en la inspección de las conexiones eléctricas en las viviendas de la zona, y fue en la mañana del pasado jueves 28 de mayo, cuando desmantelaron de manera paralela dos pisos dedicados al cultivo interior de marihuana.

Así, se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas pertenecientes a 72 viviendas, resultando que todas ellas contaban con acometidas ilegales. Por esas inspecciones se identificaron a cuatro personas por un presunto delito de defraudación del fluido eléctrico.

La operación permitió desmantelar dos plantaciones interiores que contaban con sofisticados sistemas de iluminación, ventilación y control de temperatura, lo que favorecía el cultivo acelerado de las plantas. En ellas se incautaron cerca de 370 plantas de cannabis. También se detuvo a dos personas por presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.

OCHO DETENIDOS MÁS POR LA TARDE

Durante el dispositivo que se desarrolló en la tarde del mismo día, los agentes del Grupo de Investigación Norte localizaron una vivienda dedicada en su totalidad al cultivo 'indoor' de marihuana. La misma no constituía morada y se intervinieron 262 plantas de 70 centímetros dispuestas para su corte y secado.

En el interior de la vivienda, fueron un total de ocho los detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas. Cinco hombres y tres mujeres, siete de ellos de nacionalidad colombiana y con edades comprendidas entre los 18 y 47 años de edad. Solo uno de ellos con antecedentes previos por tráfico de drogas.

Además, se identificó a otra persona por defraudación de fluido eléctrico. Los diez responsables han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.