La Diócesis de Córdoba recupera la procesión del Corpus Christi en jueves, de acuerdo con la antigua usanza del siglo XV

Archivo - Procesión del Corpus Christi, con la Custodia de Arfe, en la Catedral de Córdoba. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Córdoba llevará a cabo la procesión del Corpus Christi de este año el jueves 4 de junio, el propio día de celebración de la solemnidad del Corpus Christi, en lugar de mantenerla en domingo, como venía haciendo hasta ahora, alineándose así "con la antigua usanza del siglo XV".

Según recoge la web de la Diócesis cordobesa, consultada por Europa Press, esta iniciativa busca también "dar mayor realce litúrgico a la festividad", y se va a llevar a cabo ante la prevista visita del Papa León XIV a España, programada entre los días 6 y 12 del próximo mes de junio.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá la santa misa en la Catedral de la Diócesis a las 18,30 horas del jueves 4 de junio y acompañará posteriormente a la Custodia de Arfe en procesión por las calles de la capital cordobesa.

Será la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba la que determinará, junto a las distintas corporaciones de la ciudad, cómo será el desarrollo de la procesión, así como la participación de las hermandades y de los altares en ese día.

La recuperada procesión del Corpus Christi en jueves se hará realidad pocos años después de haberse conmemorado los 500 años de la Custodia de Arfe en la ciudad, que se celebró en 2018 con diversas actividades, para generalizar el conocimiento sobre esta gran obra, de estilo gótico y de transición al Renacimiento, tallada en el siglo XVI por el orfebre de origen alemán Enrique de Arfe.

De hecho, Córdoba cuenta con una de las tres custodias que realizó Enrique de Arfe, en este caso por encargo del Cabildo Catedral de Córdoba, y que "supuso un antes y un después en la arquitectura del momento", pues creó "un nuevo modelo de custodia, que marcaría el estilo de los orfebres venideros", según explicó en su día la catedrática de Historia del Arte Maria Jesús Sanz, en una conferencia organizada por la institución capitular en comemoración de los cinco siglos de la obra.

La gran diferencia de la custodia de Córdoba, con respecto a las del resto de España, es que "se añadió un segundo friso, probablemente en el siglo XVII, para elevar la altura", y en dicho cuerpo, según señaló Sanz, "se representan las procesiones profanas que desfilaban delante de la custodia en el día del Corpus".

ESTRUCTURA DE LA CUSTODIA

La Custodia de Arfe, según recoge el Cabildo Catedral de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, se configura a través de cuatro cuerpos diferenciados. En principio, se sitúa el basamento original, conformado a partir de compartimentos creados por arcos trilobulados y agujas de filigrana. En su interior alberga 18 escenas correspondientes a la vida pública, la pasión y la resurrección de Cristo. Las figuras que lo conforman no superan los 55 milímetros, dando buena cuenta de la maestría técnica que caracteriza a Enrique de Arce.

Le sigue el templete del viril, cuerpo principal cuya función es la de servir de ostensorio para la Sagrada Forma. Este cuerpo, asentado sobre una base de volutas y ángeles, está formado por un machón cilíndrico de vidrio del que parten las torres interiores, que, al mismo tiempo, enlazan con los exteriores por medio de arbotantes.

Posteriormente se localiza el templete de la Asunción, que acoge la representación mariana realizada por el platero Bernabé García de los Reyes en el siglo XVII. Desde un punto de vista arquitectónico, este cuerpo se configura por medio de pequeñas torres unidas entre sí por sostenes de delfines sobre los que cabalgan figuras angelicales.

El último cuerpo es el correspondiente al templete de la campana, que cuenta con una serie de torres de perfil hexagonal enlazadas a través de guirnaldas florales. Se encuentra rematado por una campana, una macolla y una corona de la que cuelgan otras seis campanitas. El conjunto es concluido por una basa sobre la que, a modo de pedestal, se emplaza la figura del Salvador triunfante.