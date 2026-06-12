La Diputación de Córdoba se transforma en una gran pista de circo en la gala inaugural del festival Volantino

Archivo - El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patio Blanco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, se ha convertido durante la tarde de este viernes en una gran pista de circo para acoger la propuesta 'De la escuela a la pista', la muestra de fin de curso de la Escuela Alas Circo y acto inaugural de una nueva edición de 'Volantino. Festival de Circo y Artes de Calle'.

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha afirmado que se trata de un festival que "permite llevar el mejor circo contemporáneo y las artes de calle a 17 municipios de la provincia de Córdoba, a través de espectáculos que combinan acrobacias aéreas, malabares y humor para todas las edades".

Según Duque, "esta propuesta, consolidada y muy esperada dentro de la programación cultural, es una apuesta por las artes escénicas de calle como herramienta esencial para acercar la cultura a los cordobeses, con independencia de su lugar de residencia".

De este modo, ha continuado, se llevan "propuestas artísticas de calidad a los municipios más pequeños, acercando así experiencias culturales innovadoras a la población y promoviendo espacios públicos como lugares de creación artística".

El espectáculo que da comienzo a esta nueva edición de Volantino viene "de la mano de la Escuela Alas Circo, quienes invitan a disfrutar, a través de la propuesta 'De la escuela a la pista', de la magia de las artes circenses", ha apostillado Duque.

En definitiva, ha concluido el delegado de Cultura de la institución provincial, "comienza un programa diverso, contemporáneo y abierto a todos los públicos, en torno al cual se reúnen espectáculos que combinan distintas disciplinas escénicas como es circo contemporáneo, teatro físico, clown, malabares, acrobacias, música en directo y artes del movimiento, configurando una propuesta plural y atractiva que convierte cada municipio participante en escenario cultural al aire libre".

PROGRAMACIÓN 2026

Volantino 2026 tiene una cita el 24 de junio en Fuente Palmera con la Compañía Circocido y su propuesta 'Mayday'; espectáculo que visitará las localidades de El Viso (25 de junio) y Cardeña (26 de junio).

El 29 de junio, el Festival de Circo y Artes de Calle se traslada hasta Luque con Solo de dos y su propuesta 'Duo X Caso', con la que visitarán el 30 de junio Montemayor.

Ya en julio, y de la mano de Circo Psikario y su 'Qué disparate', Volantino visitará Iznájar (4 de julio) y Fuente Carreteros (5 de julio). La compañía La nave del espacio llevará su 'Inestable' a los municipios de Villa del Río, Santaella y Los Blázquez, los días 6, 7 y 8 de julio, respectivamente.

Luichi Leal y su 'Re.Cuerda' llegarán a Adamuz (9 de julio) y Villaviciosa de Córdoba (10 de julio). Las localidades de La Victoria (11 de julio), Belalcázar (12 de julio) y Valenzuela (13 de julio) recibirán a Labsurda y su 'Naufragio'. Finalmente, la compañía El Cruce visitará con su espectáculo 'Koosa' Alcaracejos (14 de julio) y Castro del Río (15 de julio).