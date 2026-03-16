Diputación destina 40.000 euros a la mejora de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Víznar (Granada)

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, en la iglesia de Víznar. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

VÍZNAR (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Víznar (Granada) ha sido objeto de una intervención de conservación y mejora con una inversión de 40.000 euros financiados por la Diputación granadina.

La actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la institución provincial y la Archidiócesis de Granada dentro del Plan de Actuación de Conservación y Reparación de iglesias de la provincia.

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, que asistió el domingo a la inauguración, ha destacado que "con esta inversión, la Diputación busca preservar el valioso patrimonio histórico-artístico de la provincia, al tiempo que fomenta el desarrollo económico y social de nuestros municipios".

En este sentido, ha señalado que "las iglesias forman parte esencial de la identidad y la historia de nuestros pueblos, por lo que su conservación resulta fundamental para mantener vivo ese legado cultural".

Además, la diputada ha subrayado que "las actuaciones de restauración contribuirán a poner en valor ese patrimonio cultural, impulsando el turismo en las localidades que albergan estas iglesias y reforzando así su atractivo como destinos de interés".

SOBRE LA ACTUACIÓN

En concreto, los trabajos realizados en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Víznar han consistido en el picado de revestimientos, la aplicación de mortero de cal hidráulica y pintura exterior en la torre del campanario, así como en el pintado general del conjunto del templo, contribuyendo a mejorar su estado de conservación y su integración en el entorno urbano del municipio.

Esta iniciativa forma parte del convenio de colaboración que la Diputación de Granada desarrolla por segundo año consecutivo con la Archidiócesis de Granada y con la Diócesis de Guadix para la conservación del patrimonio religioso de la provincia.

En el marco de este acuerdo, la institución provincial destina una aportación económica que asciende a 300.000 euros, de los que 200.000 euros se dirigen a la Archidiócesis de Granada y 100.000 euros a la Diócesis de Guadix, para la ejecución de distintas obras de conservación, reparación y mejora en templos de la provincia.