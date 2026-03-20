La Diputación de Granada aprueba otra convocatoria del 'Cheque bebé' dotada con 200.000 euros, el doble que la anterior

Archivo - La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Granada y diputada provincial de Reto Demográfico, María Vera. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Granada y diputada provincial de Reto Demográfico, María Vera, ha presentado una nueva convocatoria del programa 'Cheque bebé', aprobada en Junta de Gobierno, destinada a apoyar a las familias y fomentar la natalidad, la adopción y el acogimiento en los municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia con menor población. Contará con un presupuesto total de 200.000 euros, lo que supone un incremento de 100.000 euros --el doble-- respecto al año anterior.

Vera ha subrayado la importancia de este tipo de medidas y ha indicado que estas ayudas, además de ser un apoyo económico para las familias, "son una herramienta clave para combatir la despoblación y fomentar la cohesión territorial. Cada familia que decide quedarse en su localidad contribuye a mantener vivos nuestros pueblos. La despoblación es amenaza para la supervivencia de muchos municipios que son el alma de nuestra provincia".

Además, la diputada ha subrayado que "fijar población en las zonas rurales es un desafío complejo", pero ha destacado que están "decididos a implementar medidas que realmente marquen la diferencia en la vida de las personas". "Necesitamos construir un futuro en el que vivir en un pequeño municipio no sea visto como una desventaja, sino como una oportunidad llena de bienestar y recursos. Nuestro compromiso es mantener vivos nuestros pueblos para las generaciones presentes y futuras", ha agregado.

Esta convocatoria de la Diputación de Granada permitirá conceder un 'cheque bebé' de 1.000 euros por menor a aquellas familias que cumplan con los requisitos establecidos. La iniciativa tiene como objetivo contribuir al arraigo de la población en las localidades más pequeñas de la provincia, donde el riesgo de despoblación continúa siendo una preocupación prioritaria para la institución provincial.

AYUDAS DIRECTAS PARA LAS FAMILIAS

La ayuda se destinará a progenitores y tutores de niños nacidos, adoptados o acogidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, siempre que residan en municipios con menos de 1.000 habitantes.

Las solicitudes serán gestionadas a través de los ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas correspondientes, que serán los encargados de tramitar y transferir los fondos a las familias beneficiarias.

El extracto de la convocatoria será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

El texto íntegro también estará disponible en la página web de la Diputación de Granada, garantizando así la máxima transparencia y accesibilidad para todas las personas interesadas.