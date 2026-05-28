La Diputación de Granada aprueba el primer paquete presupuestario para rehabilitación del Castillo de La Calahorra

Sesión plenaria ordinaria del mes de mayo en la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha aprobado este jueves en el pleno ordinario de mayo una modificación presupuestaria por importe de 752.440,67 euros que permitirá dotar presupuestariamente las actuaciones previstas para la rehabilitación de dos salas de la planta baja del Castillo de La Calahorra y avanzar en la redacción de un programa básico de musealización del inmueble. La iniciativa supone un nuevo impulso a la conservación, protección y difusión de uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la provincia.

Según señalan en un comunicado, la modificación presupuestaria aprobada por la institución provincial incluye además actuaciones destinadas a la puesta en valor del Convento de la Concepción de Guadix, nuevas intervenciones en el marco del proyecto Senda Litoral y una aportación extraordinaria a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, ha destacado que "desde la Diputación seguimos apostando por proyectos que contribuyen a conservar y dinamizar el patrimonio de la provincia, pero también a convertirlo en una herramienta de desarrollo y generación de oportunidades para los municipios".

Además, Vera ha señalado que "el inicio de las actuaciones en el Castillo de La Calahorra supone un avance muy importante para seguir recuperando uno de los espacios patrimoniales más singulares de Granada. A ello se suma el impulso a proyectos estratégicos como la Senda Litoral o el apoyo a la candidatura de Granada 2031, que representan una apuesta clara por la cultura, el territorio y la proyección de la provincia".

En el caso del Castillo de La Calahorra, la actuación contempla una inversión de 191.440,67 euros, de los que 173.440,67 euros se destinarán a la ejecución de las obras de rehabilitación de dos salas situadas en la planta baja del inmueble y otros 18.000 euros a la elaboración de un programa básico de musealización que permita reforzar el conocimiento y la difusión del monumento. Con ello, la Diputación pretende favorecer su conservación y consolidar su potencial como espacio cultural y turístico de referencia.

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN DE GUADIX Y SENDA LITORAL

Por otra parte, el pleno ha dado luz verde a una partida de 336.000 euros para continuar con la puesta en valor del Convento de la Concepción de Guadix, inmueble de elevado interés patrimonial.

La financiación permitirá licitar la redacción del proyecto de ejecución de las futuras obras de conservación y restauración, además de desarrollar un programa básico de musealización que defina el futuro uso cultural y expositivo del edificio como Museo Provincial de la Semana Santa.

Además, la modificación presupuestaria incluye una inversión de 75.000 euros para actuaciones vinculadas al proyecto Senda Litoral, orientadas a mejorar la accesibilidad y la integración ambiental del litoral granadino mediante nuevas intervenciones en un tramo específico del recorrido.

CANDIDATURA DE GRANADA A LA CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA

Por último, la Diputación de Granada realizará una aportación extraordinaria de 150.000 euros al Consorcio constituido con el Ayuntamiento de Granada para la gestión y desarrollo de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

La financiación permitirá reforzar los trabajos técnicos, organizativos y de programación cultural tras superar la fase de preselección y situarse Granada entre las ciudades finalistas.