La Diputación de Granada asumirá el coste del transbordo en el transporte del área metropolitana

Archivo - El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, atiende a los medios de comunicación en imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez (PP), ha avanzado este jueves que la institución asumirá el coste del transbordo en el transporte del área metropolitana, una medida que podría entrar en funcionamiento a partir del 1 de mayo.

La iniciativa busca favorecer la movilidad sostenible, mediante el uso del transporte público, y "aliviar el bolsillo de los granadinos", de modo que puedan "moverse más pagando menos". Un anuncio que llega en un momento en el que cada vez es más "difícil llenar el depósito de combustible" por el contexto internacional, ha recordado.

La medida beneficiará a "miles de granadinos" y es que, según los datos que maneja el Consorcio del Transporte Metropolitano, el año pasado más de dos millones y medio de viajeros tuvieron que cambiar de transporte para completar su trayecto.

A partir de ahora, esto "no tendrá costes para el usuario" gracias al acuerdo alcanzado en esta materia con el Consorcio de Transporte y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, según ha detallado durante un desayuno informativo del diario 'Ideal'.

La Diputación aprobará una partida extraordinaria de 538.000 euros para cubrir el coste de los ocho meses que podrá estar este año en vigor esta tarjeta verde y cuya cuantía crecerá en 2027 para financiar todo el ejercicio.

"A partir de la aprobación plenaria la semana que viene y de su exposición pública podremos firmar el convenio", ha dicho refiriéndose a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, presente en el acto, recalcando que "juntos, de la mano, llegamos mucho más lejos y somos mucho más fuertes".

Así, y si "no se tuerce nada" la previsión es que el próximo 1 de mayo los vecinos del área metropolitana "no tengan que pagar nada por el transbordo".

APUESTA POR LA MOVILIDAD

Pero esta "apuesta" por la mejora de la movilidad --ha dicho-- "no se quedará solo en el área metropolitana", dado que la institución provincial va a poner en marcha una línea de ayudas de 10.000 euros para cada municipio que no forme parte del Consorcio de Transportes.

"Estamos hablando de 120 pueblos de nuestra provincia, lo que supondrá una inversión por parte de la Diputación de 1,39 millones de euros. Municipios donde el transporte público es la llave para poder acceder a los servicios básicos, acudir al médico o hacer una compra".

El objetivo es que cada municipio decida el uso que quiere dar a esa ayuda de 10.000 euros para mejorar la movilidad, ya sea a través de taxi, lanzaderas a demanda o medidas similares, a fin de atender las necesidades de sus vecinos en esta materia.

INVERSIÓN EXTRA EN CARRETERAS

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Granada ha anunciado un paquete extraordinario de cuatro millones y medio de euros que se prevé aprobar la próxima semana en pleno para inversiones en carreteras de la provincia y que se sumará a los 38 millones de euros previstos para los años 2025 y 2026.

"Las carreteras no son solo infraestructuras sino oportunidades de desarrollo para nuestros pueblos. Son desarrollo, son empleo, son actividad económica y sobre todo seguridad para quienes la utilizan cada día", ha argumentado.

Entre las carreteras a mejorar se encuentra "la más congestionada que tiene ahora mismo la Diputación Provincial", que une Granada con Ogíjares y que también da acceso a la capital a los vecinos de Gójar, Dílar y La Zubia.

Entre otras vías, se ha referido también a la variante de Beas de Granada y al acondicionamiento entre este municipio y Quéntar; a la carretera entre Cúllar Vega e Híjar, donde se invertirán 400.000 euros, o al refuerzo del firme, por 120.000 euros, en la carretera que conecta la Citai de Escúzar con el municipio.