La Diputación de Granada avanza en Beas de Granada y Benalúa de las Villas las obras para reducir fugas de agua

El diputado de Agua, Antonio Mancilla, ha visitado los municipios de Beas de Granada y Benalúa de las Villas para comprobar las actuaciones que la institución provincial desarrolla para mejorar la detección de fugas y fraudes en las redes de agua. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

BEAS DE GRANADA/BENALÚA DE LAS VILLAS (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de la Diputación de Granada, Antonio Mancilla, ha visitado los municipios de Beas de Granada y Benalúa de las Villas para comprobar el estado de las actuaciones que la institución provincial desarrolla para mejorar la detección de fugas y fraudes en las redes municipales de abastecimiento de agua dentro del proyecto DiGrAQUA.

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos NextGenerationEU, fondos propios de la institución provincial y aportaciones de las entidades locales beneficiarias, actúa en 61 municipios granadinos y beneficia a más de 130.000 habitantes mediante la implantación de soluciones tecnológicas avanzadas orientadas a modernizar y digitalizar el ciclo urbano del agua.

Mancilla ha destacado que el proyecto DiGrAQUA "supone un antes y un después en la gestión del agua en la provincia de Granada, especialmente para los municipios más pequeños, que son precisamente los que tienen más dificultades para acceder a este tipo de herramientas tecnológicas".

"Desde la Diputación de Granada estamos realizando un importante esfuerzo para garantizar que todos los municipios puedan avanzar hacia una gestión más moderna, eficiente y sostenible de un recurso tan esencial como el agua", añade.

Además, el diputado ha subrayado que "estas actuaciones ayudan a reducir pérdidas de agua, detectar fugas y fraudes, optimizar consumos y mejorar el servicio que reciben los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. Estamos hablando de tecnología aplicada al bienestar de la ciudadanía y a la sostenibilidad del territorio, algo fundamental en un contexto donde cada vez es más importante hacer un uso responsable y eficiente de los recursos hídricos".

SOBRE LA VISITA

La visita se enmarca dentro del seguimiento que la Diputación está realizando de las diferentes actuaciones contempladas en este ambicioso proyecto, especialmente en aquellos municipios de menor población que cuentan con mayores dificultades para afrontar este tipo de inversiones tecnológicas y de modernización.

En este sentido, tanto Beas de Granada como Benalúa de las Villas forman parte de las actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento y control de las redes de abastecimiento, optimizar los rendimientos hidráulicos y reforzar la sostenibilidad de los sistemas municipales de agua.

Entre las actuaciones previstas destacan los trabajos de localización digital de fugas y sectorización de redes, campañas de detección de fugas y fraudes, sistemas de monitorización y telecontrol, así como la implantación de herramientas de telelectura y digitalización de los datos de consumo de agua.

Todo ello permitirá disponer de información en tiempo real para mejorar la toma de decisiones, agilizar la respuesta ante incidencias y optimizar el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas municipales.

Además, estas actuaciones contribuirán a mejorar la comunicación entre administraciones y ciudadanía, fomentando una gestión más transparente y eficiente del recurso hídrico.

En Beas de Granada, municipio de 980 habitantes, las actuaciones previstas contemplan una inversión de 26.999,04 euros destinada a trabajos de localización digital de fugas y sectorización de redes; 89.632,20 euros dirigidos a campañas de choque para la detección de fugas y fraudes, 193.130,30 euros destinados a digitalización de sondeos, estación depuradora de aguas residuales y control de vertidos, además de otros 24.066,49 euro para la implantación del sistema de telelectura de consumos domiciliarios.

Estas medidas permiten actuar sobre uno de los principales problemas detectados en numerosos municipios de la provincia, como es el bajo rendimiento técnico de las redes de distribución y las pérdidas de agua derivadas de infraestructuras antiguas, roturas o consumos no controlados.

Por su parte, en Benalúa de las Villas, con una población de 1.045 habitantes, el proyecto contempla una inversión de 26.999,04 euros para actuaciones de localización digital de fugas y sectorización; 50.145,75 euros para campañas de detección de fugas y fraudes, 203.767,63 euros destinados a digitalización de sondeos, depósitos, estaciones de bombeo, estación depuradora de aguas residuales y control de vertidos, así como 19.516,53 euro para la implantación del sistema de telelectura de consumos domiciliarios. La implantación de estas herramientas permitirá conocer con mayor precisión el funcionamiento de las redes municipales y mejorar la capacidad de actuación ante posibles incidencias o pérdidas de agua.

Tanto el alcalde de Beas de Granada, Manuel Luis López, como la alcaldesa de Benalúa de las Villas, María Angustias Cámara, han valorado las actuaciones y el proyecto, y han considerado que es un gran avance que permite a los ayuntamientos controlar en remoto el funcionamiento de las instalaciones de suministros de abastecimiento de agua potable del municipio, así como mitigar las fugas y regular el consumo de este bien tan preciado como es el agua.

El proyecto DiGrAQUA incluye un total de 28 actuaciones distribuidas en distintas fases que abarcan desde trabajos de diagnósticos, topografía y digitalización de redes hasta sistemas avanzados de monitorización de captaciones, depósitos, estaciones depuradoras y redes de saneamiento.

Asimismo, incorpora herramientas de telelectura, sistemas de telecontrol, medidas de eficiencia energética, plataformas de integración de datos y mecanismos de gestión de activos, con el objetivo de reducir el agua no registrada y avanzar hacia un modelo de gestión del agua más inteligente, conectado y adaptado a las necesidades actuales de los municipios granadinos.