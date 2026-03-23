La Diputación de Granada impulsa el futuro Parque Metropolitano de Bomberos en Ogíjares e invierte más de 5,1 millones

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado este lunes el proyecto del futuro Parque de Bomberos Metropolitano, una infraestructura estratégica ubicada en el municpio de Ogíjares. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

OGÍJARES (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado este lunes el proyecto del futuro Parque de Bomberos Metropolitano, una infraestructura estratégica ubicada en el municipio de Ogíjares que reforzará la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el área metropolitana.

El nuevo parque se va a ubicar sobre una parcela de 8.725 metros cuadrados, y va a contar con unas instalaciones de última generación diseñadas para optimizar la operatividad del servicio. Con una inversión total prevista de 5.185.619,86 euros, financiada a través del Consorcio Provincial de Bomberos en los ejercicios 2026 y 2027, esta infraestructura dará cobertura a un total de 28 municipios del área metropolitana, atendiendo a una población superior a 215.000 habitantes.

Rodríguez ha destacado que este proyecto supone "un paso decisivo en la apuesta firme de la institución por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, reforzando los medios materiales y humanos de nuestros bomberos, que son un pilar esencial del sistema de emergencias en la provincia".

A su vez, ha señalado que "invertir en seguridad es invertir en tranquilidad, en prevención y en capacidad de respuesta ante situaciones críticas, y esta infraestructura nos sitúa a la vanguardia en la prestación de este servicio público".

El presidente provincial ha añadido que "este parque metropolitano dignifica las condiciones de trabajo de los profesionales, dotándolos de instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a la exigencia de su labor diaria".

En este sentido, Rodríguez ha insistido en que "la Diputación mantiene un compromiso claro con los bomberos de la provincia, apostando por más efectivos, por su formación, sus medios y su futuro como garantía de protección para toda la ciudadanía".

SOBRE EL FUTURO PARQUE DE BOMBEROS

El edificio principal del futuro parque se estructura en dos niveles claramente diferenciados, concebidos para optimizar al máximo la operatividad del servicio. En la planta baja se concentran las áreas de trabajo, gestión e intervención, directamente conectadas con las cocheras, lo que permite reducir tiempos de respuesta y mejorar la coordinación en situaciones de emergencia.

Por su parte, la planta superior alberga los espacios de descanso y vida cotidiana de los trabajadores -(dormitorios, cocina, comedor y zonas de estar), con lo que se configura un entorno más doméstico pero plenamente integrado en la dinámica del parque.

El proyecto incorpora además una helisuperficie como parte de una estrategia abierta y flexible, diseñada para facilitar futuras ampliaciones sin alterar la coherencia del conjunto.

Desde el punto de vista funcional, el complejo se organiza en dos volúmenes principales. El edificio central, que reúne la actividad esencial del parque, y una pieza auxiliar destinada a lavandería y almacenes. Ambos espacios se articulan mediante una calle interior que actúa como eje de conexión y servicio, permitiendo separar usos sin perder continuidad operativa.

En cuanto al diseño, el futuro parque apuesta por una arquitectura contemporánea de carácter industrial, basada en una composición de planos plegados que aporta identidad y solidez al conjunto. La envolvente continua, resuelta mediante una piel metálica combinada con chapa perforada, unifica los distintos volúmenes y genera una imagen compacta y coherente, al tiempo que contribuye a la protección solar y a la integración del edificio en su entorno.