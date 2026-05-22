La Diputación Permanente del Parlamento andaluz convalida este viernes el decreto de ayudas a víctimas de Adamuz

Archivo - Votación en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía se reunirá este viernes, 22 de mayo, para previsiblemente convalidar dos decretos-leyes aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta antes de las recientes elecciones autonómicas del pasado domingo, entre los que figuran el de ayudas económicas y fiscales a las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas.

La reunión de la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la Cámara autonómica cuando está disuelta, como ocurre actualmente tras la convocatoria de elecciones-- está convocada para las 11,00 horas de este viernes, según figura en la agenda parlamentaria, consultada por Europa Press.

El orden del día de esta sesión de la Diputación Permanente consta de un único punto, el de la convalidación o derogación de dos decretos leyes, el citado sobre el accidente de Adamuz y uno anterior, el Decreto-ley 7/2026, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para el fomento de los usos silvopastorales del monte para la prevención de incendios forestales en Andalucía.

Desde el Gobierno andaluz explicaron tras la aprobación de dicho decreto el pasado 29 de abril que esta iniciativa se adoptaba "ante la previsión de una campaña de alto riesgo" de incendios forestales en 2026, y "en respuesta a una coyuntura climática, ambiental y socioeconómica especialmente compleja".

La norma tiene como "objetivo principal reducir la carga de combustible vegetal en los montes públicos y trabajar en la prevención mediante el pastoreo controlado de ganado extensivo", explicaron desde la Junta.

Por su parte, el Decreto-ley 8/2026, de 12 de mayo, de ayudas económicas y fiscales a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, fija las cuantías de las ayudas previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas en el referido siniestro, que oscilan entre 16.828 y 481 euros, mientras que las familias de los fallecidos percibirán 14.424 euros.

La de este viernes será la primera reunión de la Diputación Permanente del Parlamento tras las elecciones del pasado domingo, en las que el PP-A venció con un 41,6% de votos que se tradujeron en 53 escaños, dos por debajo de los 55 con los que se alcanza la mayoría absoluta en la Cámara andaluza.

No obstante, la Diputación Permanente refleja en proporción la composición con la que contó el Parlamento en la duodécima legislatura, en la que el PP-A ha disfrutado de una mayoría absoluta de 58 escaños, por lo que los dos decretos objeto de debate este viernes saldrán previsiblemente convalidados al menos con los votos a favor del Grupo Popular.

La sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura está fijada para el próximo 11 de junio, y reflejará el resultado de las elecciones del 17 de mayo, en las que el PSOE-A obtuvo 28 escaños; Vox, 15; Adelante Andalucía, ocho, y la coalición Por Andalucía, cinco.