Las diputaciones de Granada y Valencia unen fuerzas para impulsar una nueva conexión aérea

Los presidentes de las diputaciones de Valencia y de Granada, Vicent Mompó y Francis Rodríguez - DIPUTACIÓN DE GRANADA

VALENCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de las diputaciones provinciales de Granada, Francis Rodríguez, y de Valencia, Vicent Mompó, han mantenido este jueves un encuentro institucional en la sede de la corporación provincial valenciana en el que han avanzado en nuevas líneas de colaboración estratégica entre ambos territorios.

Entre los asuntos centrales de la reunión destaca el trabajo conjunto que ambas instituciones van a desarrollar para favorecer el impulso de una futura conexión aérea directa entre Granada y Valencia, una actuación orientada a "reforzar la accesibilidad entre territorios, mejorar la movilidad de la ciudadanía y fortalecer el posicionamiento turístico de ambas provincias en el ámbito nacional", según han informado ambas instituciones provinciales en nota de prensa tras la reunión.

Las diputaciones estudian ya el desarrollo de un proyecto común que se articularía mediante un concurso público y que contempla como herramienta principal un plan específico de promoción turística dirigido tanto al mercado valenciano como al andaluz. Esta estrategia conjunta de co-marketing institucional combinaría acciones promocionales en entornos digitales y presenciales con el objetivo de "aumentar la visibilidad de ambos destinos y potenciar su atractivo como enclaves culturales, gastronómicos, patrimoniales y de naturaleza durante todo el año", han precisado.

Ambas instituciones provinciales han coincidido en señalar que el impulso de esta nueva conectividad aérea constituye una herramienta clave para "incrementar los flujos turísticos, facilitar las escapadas de corta duración, estimular la actividad económica y estrechar los vínculos culturales y sociales entre territorios".

En el transcurso del encuentro, el presidente de la Diputación de Granada ha valorado la apuesta de la institución por la mejora de la conectividad como eje de desarrollo provincial. "La conectividad aérea es una palanca fundamental para el crecimiento turístico y económico de nuestra provincia y vamos a seguir dejándonos la piel para potenciarla. Con este paso que damos hoy de la mano de la Diputación de Valencia, reforzamos nuestra estrategia para abrir Granada a nuevos mercados nacionales".

Por su parte, el presidente de la institución provincial valenciana ha reseñado que "Granada y Valencia son dos provincias que, pese a la distancia geográfica, comparten muchos rasgos que forman parte de su identidad". "Nos unen siglos de historia, un patrimonio cultural extraordinario y una forma muy similar de entender el turismo y la vida en nuestros pueblos y ciudades. Dos territorios abiertos, hospitalarios y orgullosos de sus tradiciones, que han sabido proyectar su riqueza cultural y paisajística como uno de sus grandes valores. Por eso tiene todo el sentido seguir estrechando los vínculos entre ambos territorios y avanzar en nuevas vías de colaboración", ha explicado Mompó.

Además, ha remarcado que "acercar Granada y Valencia a través de una conexión aérea directa significa mucho más que mejorar un enlace entre dos territorios. Significa generar oportunidades, facilitar los intercambios económicos, culturales y sociales y seguir construyendo puentes entre territorios que comparten muchas afinidades y también un enorme potencial de crecimiento conjunto".

"Hablamos de dos destinos con una gran capacidad de atracción durante todo el año y esta conexión contribuirá, sin duda, a reforzar su posicionamiento y su proyección"", ha concluido el presidente de la Diputación de Valencia.

SIERRA NEVADA, GRAN ATRACTIVO

Como valor añadido, el presidente granadino ha destacado además el potencial de la oferta turística de invierno de la provincia como elemento diferencial para el mercado levantino, subrayando el papel estratégico de la estación de Sierra Nevada como uno de los grandes atractivos para los visitantes de la Comunidad Valenciana.

"Sierra Nevada representa un reclamo turístico de primer nivel para el visitante valenciano. Contamos con una de las estaciones de esquí más importantes del sur de Europa, que acercaríamos ahora con un vuelo directo ofreciendo experiencias únicas ofreciendo nieve, patrimonio, gastronomía y costa en un mismo destino", ha concluido Rodríguez.