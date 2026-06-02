La DO Baena abre la puerta a una nueva generación de maestros de molino con un nuevo curso

Inauguración del curso de formación 'Maestros de Molino'. - DO BAENA

BAENA (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen (DO) Baena ha acogido este martes la sesión inaugural del curso de formación 'Maestros de Molino', una iniciativa dirigida a profesionales de almazaras de la provincia de Córdoba orientada a reforzar la cualificación técnica y la profesionalización del sector oleícola.

Según ha indicado la DO Baena en una nota, la actividad, organizada por la propia denominación de origen Baena en colaboración con la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba (Acora) y financiada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación, ha reunido a 30 participantes vinculados a almazaras de la provincia.

El curso tiene como objetivo mejorar las competencias técnicas vinculadas al proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra y profundizar en la especialización de la figura del maestro de molino, considerada estratégica para garantizar la calidad final del producto.

El programa formativo tendrá una duración de 25 horas lectivas y estará estructurado en cuatro módulos dedicados a la elaiotecnia, las buenas prácticas en la calidad del aceite de oliva virgen, las normas de calidad y la seguridad y salud laboral en las almazaras.

Entre los contenidos previstos se abordarán aspectos relacionados con la recepción de la aceituna, la molienda, el batido de la pasta, los procesos de centrifugación, el almacenamiento, la expedición del producto y la gestión de bodega. Asimismo, el alumnado profundizará en materias vinculadas al análisis sensorial y la valoración organoléptica de los aceites de oliva vírgenes, los sistemas de calidad y autocontrol, las denominaciones de origen, la producción ecológica y la prevención de riesgos laborales.

El curso combinará contenidos teóricos con sesiones prácticas que se desarrollarán en diferentes almazaras de las localidades de Baena-Doña Mencía y Cañete de las Torres.

DESTINATARIOS CUALIFICADOS

La actividad está dirigida tanto a operarios y maestros de molino como a personal técnico de almazara y profesionales vinculados al sector oleícola, además de a personas interesadas en orientar su futuro profesional hacia el ámbito de la producción de aceite de oliva virgen extra.

Los organizadores han destacado además que esta iniciativa permitirá favorecer la formación continua y la profesionalización de un perfil considerado clave dentro del proceso productivo del aceite de oliva virgen extra, además de ofrecer a los profesionales del sector la posibilidad de acreditar sus competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral mediante el correspondiente certificado de profesionalidad.

La iniciativa responde a la necesidad de seguir impulsando la formación especializada en un sector cada vez más exigente desde el punto de vista técnico, competitivo y de calidad, así como favorecer el relevo generacional y la incorporación de nuevos perfiles profesionales al ámbito de la producción oleícola.