La DOP Sierra de Segura (Jaén) lanza una campaña para premiar el consumo de su aceite en la hostelería

Campaña 'Premiamos tu buen gusto', de la DO Sierra de Segura - DO SIERRA DE SEGURA

JAÉN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Sierra de Segura ha lanzado una campaña promocional que tiene como objetivo poner en valor la excelencia de sus aceites de oliva virgen extra certificados. Lo hace aprovechando la llegada del verano y el aumenta de las visitas al parque natural más grande de España como es el de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén).

La iniciativa 'Premiamos tu buen gusto' está diseñada para conectar al comensal con el origen de su aceite de una forma dinámica y sencilla. En los restaurantes asociados de la Comarca de Segura, los clientes encontrarán un expositor de sobremesa que les invita a participar en el sorteo de lotes de AOVE de la Denominación de Origen.

Para entrar en el sorteo, solo es necesario fotografiar el aceite certificado presente en la mesa, compartir la imagen en redes sociales y mencionar tanto a la DOP (@dosierradesegura) como al establecimiento.

Esta acción, según se ha apuntado desde la propia DOP, destaca por su facilidad, ya que, si el agraciado ha terminado sus vacaciones y se encuentra fuera de la comarca, la propia Denominación de Origen se encarga de enviarle el premio directamente a su domicilio.

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Segura se explica que se busca "visibilizar el producto, facilitando que el consumidor identifique la ardilla, símbolo inequívoco de esta denominación, reforzando así la conexión entre el paisaje del Parque Natural y la calidad del aceite que se produce en él".

Los establecimientos que quieran formar parte de esta campaña deben cumplir dos requisitos fundamentales: estar ubicados dentro de la demarcación de la DOP Sierra de Segura y ofrecer en sus mesas exclusivamente AOVE certificado en envases irrellenables.

Hasta el momento, nueve locales se han sumado a este compromiso de calidad, pero se espera que en la medida en que se conozca la iniciativa, sean más los que se sumen.

La Denominación de Origen Sierra de Segura comprende más de 40.000 hectáreas de olivar de las que más de 16.000, se encuentran dentro de un espacio natural protegido por la Unesco. Se trata de la DO más antigua de Andalucía y la tercera más antigua de España.