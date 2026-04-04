Dos años de prisión para una prostituta en Granada por quitar 6.000 euros a un septuagenario

Archivo - Jefatura Superior de Policía, en Granada. Archivo. - POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

GRANADA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha confirmado la condena a dos años de prisión a una mujer acusada de sacar 6.000 euros de la tarjeta bancaria de un septuagenario sin su consentimiento, en un periodo en el que ella alegó que le prestaba servicios sexuales.

La mujer estuvo alojada en la vivienda de la víctima en Granada capital desde el 24 de abril al 7 de mayo de 2023, periodo en el que logró hacerse con la tarjeta de la víctima sin que conste que para ello empleara la fuerza.

Ella conocía el pin pues en numerosas ocasiones el anciano pagó delante suyo y pudo ver los números. Esto le permitió realizar tres reintegros en el cajero por importe de 2.000 euros cada uno, entre el 28 de abril y el 2 de mayo, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La mujer fue condenada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada como autora de un delito continuado de estafa, si bien su defensa lo recurrió alegando que ese dinero era una contraprestación por los servicios de prostitución y fue la víctima quien le entregó la tarjeta para que se cobrara.

La Sala rechaza este argumento recalcando que no existe constancia de este extremo y matiza que aunque la acusada ejerciese la prostitución en la fecha de los hechos, tampoco hay pruebas de que el anciano, de 76 años, la contratase para ello.

"Lo único que sabemos con certeza es que estuvo conviviendo con él y haciendo de acompañante suyo un tiempo que pudo ser, aproximadamente, de dos meses (...) que lo acompañó algunas veces a extraer dinero del cajero automático, sin que --la víctima-- tuviese la precaución de tapar el teclado".

Tampoco hay constancia de que la mujer hiciese uso de la tarjeta alguna otra vez al margen de aquellas en las que presuntamente le quitó dinero sin su consentimiento.

Por todo ello, la Audiencia ha rechazado el recurso interpuesto por la defensa de la acusada y ha confirmado la sentencia que le condenó en primera instancia a dos años de prisión y por la que también deberá indemnizar al septuagenario en 6.000 euros.